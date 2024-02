Simón Oliveros celebró 13 de años de matrimonio recordano difícil prueba que los fortaleció

El periodista Simón Oliveros celebró 13 años de feliz matrimonio junto a Natalia Saavedra y, entre los gestos conmemorativos, hubo una publicación pertinente en sus redes sociales con una especial fotografía.

“13 años de nuestro matrimonio por el civil en la casa de Quilpué y con nuestros abuelos y tus papis vivos. Te amo, Natalia, dicen que el 13 trae buena suerte”, señaló el integrante de “Buenos Días a Todos”, acompañando el texto con una imagen de él ciñiendo la argolla de boda a su mujer.

Simón comentó detalles de su vida matrimonial en conversación con Página 7. Acerca de los hitos que han marcado su relación, además del nacimiento de Lola y Nina, el comunicador indicó que ““yo creo que la muerte de sus padres, de mis suegros. Fue duro, porque ocurrió con 11 meses de diferencia y éramos muy unidos. Fue un golpe durísimo como familia y que nos sirvió para fortalecer el amor en tiempos de cólera”.

“Ahí se pone a prueba, en los malos momentos”, añadió Simón.

“Nos conocimos a los 18″

No obstante, Oliveros aclara que los malos momentos los han superado con amor.

“Son 13 años de casados, pero 21 juntos. Nos conocimos a los 18, así que nos conocemos todo y hemos pasado de todo juntos, desde que vivíamos en un departamento chiquito hasta ahora que tenemos una linda familia”, aseguró.

“Somos distintos en cosas cotidianas, pero en lo esencial, en lo relevante, tenemos valores similares”, agregó.

El reportero admitió que “hemos tenido diferencias profundas a veces, pero siempre hay amor, eso nunca ha muerto y esa es clave. Mientras haya amor, todo se puede”.

“Nunca nos hemos distanciado mucho rato, a lo más me ha tocado dormir en el sillón”, confidenció entre risas. “Una vez me echaron y me fui. Pero me llamaron en la noche para que volviera. Y solucionamos todo como se debe, no quiero entrar en detalles, pero fue lindo”, recordó con su carcaterístico sentido del humor.