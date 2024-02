Skarleth hace sensible mea culpa por Pailita: “Expusimos ambos la relación, nos hicimos mucho daño, le pido perdón por eso”

En la última edición de Revista Sarah, la pareja más querida en redes sociales Skarleth Labra y Jorge Aldoney, dieron una extensa entrevista en la que se refirieron a su relación y a su paso por ‘Gran Hermano’.

La joven influencer tuvo palabras de autocrítica para su bullada relación con el cantante de música urbana Pailita.

“Me arrepiento un 100%. Me arrepiento porque yo sí siento que expuse mi relación, al igual que él igual la expuso. Expusimos ambos la relación, nos hicimos mucho daño los dos, igual le pido perdón por eso”, dijo enfática.

Participar en un reality

En cuanto de su paso de las redes sociales a un reality, aseguró que “nunca pensé que iba a entrar a un reality. Desde muy niña, era muy muy tímida. Yo era de las que se ponía roja al hablar con un desconocido o no quería saludar a nadie porque me daba vergüenza, cuando disertaba me ponía roja y se me cerraba la garganta”.

¿Y Jorge?

“Sentí curiosidad por conocerlo porque se veía alguien muy frío”, comenzó a decir Skarleth sobre el momento en que vio por primera vez a Jorge dentro del encierro.

Por su parte, Jorge, con el clásico sentido del humor que lo caracteriza asegura que no recuerda mucho lo que sintió la primera vez que vio a su actual pareja, sin embargo, tiene en su retina la primera conversación que tuvo con Skarleth.

“Fue en el patio, estábamos hablando de tu ex relación”, dice el modelo siendo interrumpido por la joven de 18 años, “me cayó mal”, dice Skarleth provocando risas.

“Sentí una evolución en Jorge, al principio era frío, después conmigo era muy especial, iba notando cosas distintas como apego emocional y físico igual, luego de eso sentí que nuestra relación iba escalando”, revela la joven bailarina oriunda de Punta Arenas.

“El mayor cambio fue cuando Skarleth se fue y volvió soltera, eso hizo mutar la relación, al final fue super distinto”, dijo el exMíster Chile. “Eso fue lo que gatilló todo lo demás”, agregó, sobre el momento en que Skarleth regresó al reality show tras su primera eliminación.