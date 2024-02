“Soy alcohólica”: Kathy Orellana se sincera desde su internación y explica errático video

Recientemente la cantante Kathy Orellana fue objeto de comentarios por un video, que subió a redes sociales, en el que aparecía bailando un tanto errática. Incluso se la comparó con Britney Spears en sus momentos más arduos de rehabiliación.

Si bien la exintegrante del extinto programa “Rojo” explica que fue una confusión, en el sentido de que no estaba bajo la influencia del alcohol ni de drogas cuando grabó el registro, sí admite con valentía su adicción.

“Soy alcohólica”, confiesa desde la Fundación Creeré, centro de rehabilitación de Talagante donde se encuentra internada desde el 27 de noviembre de 2023. Luego de someterse a un bypass gástrico en 2007, Kathy relata que “cambié la adicción a la comida por la adicción al alcohol”, en conversación con LUN.

La artista asegura ser “otra mujer” desde que inició su tratamiento. Sobre la decisión de acudir a este centro de rehabilitación, Orellana indica que “tuve la necesidad de internarme porque llevaba más de la mitad de mi vida tomando demasiado alcohol”.

Si bien valora la experiencia, Kathy reconoce que hay aspectos arduos del tratamiento, como la relación que ha establecido, desde que ingreso a la Fundación, con su hijo Facundo, de 11 años. “Lo más dfícil es estar lejos de él”, lamenta.

Polémico video en redes sociales

Respecto al controversial video que circuló hace poco en redes sociales, donde se veía a una Kathy un tanto errática bailando y por el cual incluso la compararon con Britney Spears, la cantante explica la confusión y origen de éste.

“Me quería sentir sexy, sensual. Después que lo subí, dije ‘van a pensar que estoy de nuevo en problemas’, pero como en el centro trabajamos la seguridad y no estaba en nada malo, lo dejé no más”, afirma.

No obstante, al día siguiente surgieron los comentarios. Orellana asegura que lo borró porque, aunque no habían situaciones anómalas al momento del registro, “era fomentar un tema que no era real”.