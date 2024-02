“Soy periodista”: Exparticipante de “Tierra Brava” debutará en canal de TV como animadora y se llenó de críticas

Una de las exparticipantes de “Tierra Brava” hará su debut como animadora en la pantalla de una canal Vía X: hablamos de Camila Campos, más conocida en las redes sociales como Camilísima.

Tras su breve paso por el reality de Canal 13, la influencer reveló que será parte de Vía X Esports, sección de deportes electrónicos y videojuegos.

“Día 1 en Vía X, mi nueva casa televisiva. He vuelto a ejercer! Gracias por la oportunidad de reencontrarme con las comunicaciones”, publicó Camilísima a través de sus historias de Instagram.

“No lo había querido contar hasta que se concretara, pero ahora soy parte de la familia de Canal Vía X y se vienen proyectos súper interesantes. Agradecida por la oportunidad y la confianza”, enfatizó.

Asimismo, agradeció a la exseñal del angelito por darle el espacio: “Agradecida también de C13 por comprender y darme el permiso para ejercer pese a mi contrato todavía vigente. Los vi muy contenta por mí, jugándosela para que resultara y eso me llena el corazón. Gracias a todos los colegas que me han escrito. Se vienen otras cositas que es lo mejor de todo!”, agregó la comunicadora de 34 años.

Historia de Camilísima | Instagram

Llegó la mala onda

Luego de que Vía X Esport confirmara la llegada de Camila a la señal, los cibernautas arremetieron asegurando que una influencer no debería ser parte del espacio puesto que no tiene los conocimientos.

Ante esto, Campos respondió: “Te hago un alcance importante: soy periodista y llego a asumir este desafío como profesional y no como influencer, que es otro de mis trabajos pero no tiene relación en este caso. Asumo que comprenderás que un periodista ejerce las comunicaciones desde cualquier vereda. Expertos el programa ya tiene y ese es su rol, no el mío”.

Asimismo, los usuarios aseguraron que no deberían contratar personas de este estilo sino que a alguien que “mereza la oportunidad”.

“Sin duda y cuando el canal los requiera los va a buscar, que no te quepan dudas. Mi rol es conducción, no panel de expertos. En el camino por supuesto que me iré interiorizando, es la idea. Gracias por tu comentario de todas maneras”, le contestó a otra persona.

Comentarios sobre Camilísima en Vía X