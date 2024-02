“Es una mier...”: Jorge Alís acusó censura y fue bajado del evento solidario ‘Juntos Chile se Levanta’

Durante la jornada de este viernes se llevó a cabo el evento solidario Juntos: Chile se levanta, que tiene como objetivo ayudar a los damnificados de la región de Valparaíso. Sin embargo, el evento no estuvo exento de polémicas y es que el comediante Jorge Alís acusó de censura a la producción y no pudo aparecer en el escenario del Movistar Arena.

De hecho, no fueron pocos los que quedaron marcando ocupado puesto que el humorista había sido anunciado por todas las redes.

¿Qué pasó?

En este contexto, es donde Jorge compartió un video en su cuenta de Instagram explicando la tensa situación, asegurando que: “Mandamos la historia que teníamos que mandar, no leyeron el guión que mandamos, y después mandamos el video que íbamos a hacer, no lo pudieron abrir y después de eso... Y ahora, como que se decían cosas, no se podían decir ciertas cosas en la televisión”, alegó el argentino.

Posteriormente, Alís explicó cuál era el contenido de su rutina: “Teníamos crítica social que parece que no servía. Nos vamos (...) Es una mierda que haya censura. En esa censura de mierda. Veníamos apoyar y no se pueden decir, no sé por qué”, lamentó en el video.

Eso sí, Jorge anunció que verá alguna manera para hacer o participar en otros eventos para aportar con su grano de arena a las personas afectadas por los incendios de la Quinta Región.