“Estoy contenta, feliz”: Constanza Capelli revela detalles sobre su nueva pareja

Durante la transmisión digital del evento solidario “Juntos, Chile se levanta”, Constanza Capelli, quien participó como rostro de Chilevisión, abordó el tema de su nueva relación sentimental.

La situación se originó cuando Kevin Felgueras y Nataly Chilet hicieron alusión a la fragancia del perfume de la triunfadora de “Gran Hermano”, instancia en la que ella dio a conocer que “fue un regalo del 14 de febrero”.

De inmediato, sus compañeros de programa digital le consultaron si estaba en pareja, y Cony respondió: “Ya no estoy soltera, estoy contenta, feliz. No me gusta contar tanto, pero sí, estoy feliz”, según recoge Página 7.

“Me resistí caleta a que llegara con el amor, dije: ‘No, si voy a estar soltera’, pero cuando el amor llega hay que recibirlo, y nada, estoy feliz”, enfatizó.

Lejos de la polémica

A continuación, Kevin Felgueras le solictó que entregara detalles de su nuevo romance, que revelara si acaso era una figura pública, frente a lo cual ella optó por no especificar sobre ello.

“No, y espero que no”, lanzó entre risas, explicando que considera conveniente mantener su relación distante del foco de atención pública.

“Las redes sociales no te dejan escapar ninguna. Me cacharon al tiro y, ante eso, el amor siempre suma y yo creo que no tiene nada de malo. Le mando un besito al baby que me está mirando”, sentenció.

Cabe señalar que Capelli dio la sorpresa en el pasado Día de los Enamorados al postear un video con un misterioso hombre, quien sería su nueva pareja.