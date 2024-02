Jhonatan Mujica habló sobre su fallido paso por un reality italiano: su agencia de moda amenazó con demandar al canal

El modelo de alta costura Jhonatan Mujica saltó a la fama en Chile después de su paso por el reality de Canal 13, “Tierra Brava”. Sin embargo, esta no fue la primera incursión en los espacios de telerrealidad del chileno-venezolano.

En una conversación con Matías Vega para el programa “Hiperactiva” habló sobre su fugaz paso por un reality italiano. “Yo estuve en ‘Supervivientes’ de Italia, la cuestión es que estuve una semana”, reveló.

Sobre el formato de este programa, el modelo señaló que se trata de un espacio en donde las personas están en una isla, “tienen que cazar animales, comer y sobrevivir por su cuenta. Igual entretenido”, comentó.

El sabotaje a Jhonatan

Sin embargo, hubo un problema que truncó su paso por el reality. “Tuve un tema con mi agencia de moda, ellos se involucraron con la agencia de televisión, que no tiene nada que ver una con la otra, y querían adjudicarse todos mis derechos”, contó Mujica.

La agencia de moda le pidió a la casa televisiva que le cediera los derechos de imagen de Jhonatan o lo iban a demandar. “¿Qué hizo el canal? Me agarró y me sacó, así como una competencia random (aleatoria), una votación de dos minutos y el perdedor Jhonatan, cuando en las redes yo gané, pero igual me sacaron”, cerró.