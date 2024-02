Jorge Aldoney ya no pasa el personaje de la “Pincoya”: “Me cae pésimo, Jennifer me cae la raja”

El exparticipante de “Gran Hermano”, Jorge Aldoney, ya no pasa a la Pincoya (Jennifer Galvarini). En un momento tuvieron una gran relación, pero poco a poco esto se fue diluyendo, y ahora en el mundo real, ambos simplemente no mantienen una unión.

El modelo reveló este alejamiento en una entrevista con Revista Sarah, que realizó junto a su pareja Skarleth Labra, a quien conoció en el reality. “Nunca le compré el personaje a la Pincoya”, dijo de entrada.

“La Pincoya es una persona muy amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato. La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja”, continuó.

“Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea. Ya no me encuentro con ella real, no mantuvimos ese vínculo”, cerró Jorge Aldoney.