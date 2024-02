La miniserie turca que todos deben ver en Netflix: tiene 7 capítulos y te dejará al borde del llanto

Es una de las series de Netflix que más reproducciones tiene en la Argentina y el mundo, rompiéndola cada semana en la plataforma de streaming. Se trata ¿De quién huimos, mamá?, que se ha convertido en una de las más vistas.

“Una madre y su hija viven como fugitivas mientras su oscura historia empieza a revelarse a través de testimonios que recibe la policía. Basada en la novela de Perihan Magden”, se lee en la sinopsis oficial de Netflix.

Esta producción turca se estrenó en 2023 en la plataforma y sigue siendo furor entre los usuarios. Con apenas siete capítulos y dirigida por Umut Aral y Gökçen Usta Çaylar, su trama muestra drama y thriller que hace llorar a todos.

Madre e hija en peligro constante

La serie está basada en la novela homónimo de Perihan Mağden, es un drama de suspenso que nos hará ver cómo el lazo inquebrantable de una madre y una hija se verá en peligro al vivir una vida como fugitivas.

¿De quién huimos mamá? cuenta con 7 episodios, con una duración aproximada de 40 minutos. Y, mismos que según la propia plataforma de Netflix no contienen ningún nombre, únicamente la numeración.

Reparto de la miniserie que es furor

Melisa Sözen

Eylül Tumbar

Devrim Kabacaoglu

Buçe Buse Kahraman

Kubilay Tunçer

Birand Tunca

Dias Tussupbekov

Enver Husrevoglu

Denizhan Akbaba

Taylor Lauren

Con sus primeras imágenes igual de atractivas que su narrativa, Biz Kimden Kaçiyorduk Anne?, por su título original o Who Were We Running From?, por su título en inglés, nos ha dejado apantallados desde un inicio. Marcando el regreso de una serie turca al top de Netflix y haciendo de esta serie una de las producciones de Turquía más interesantes del año; que sigue la vida fugitiva de Bambi y su madre.