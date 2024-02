Llegan las primeras reacciones de Avatar: The Last Airbender de Netflix y los críticos aseguran que es “fantástica”

(COURTESY OF NETFLIX)

Debido al amor que muchos le tienen al anime, y la mala fama que ha cosechado Netflix a la hora de adaptar este tipo de historias a un ‘live action’ (con la sorpresiva excepción de One Piece), había mucho escepticismo en torno a la adaptación live-action de Avatar: The Last Airbender de Netflix, tanto que incluso llegó a recibir algunos comentarios negativos hace algunos días por ciertos cambios que parece haber implementado. Sin embargo, las primeras reacciones de los críticos están aquí y todo parece apuntar que Netflix ha vuelto a dar en el clavo.

La producción sigue la historia de Aang, el último Avatar y maestro de los cuatro elementos, en un mundo dividido por la guerra y la lucha por el poder. Acompañado por sus amigos Katara y Sokka, Aang se embarca en un viaje para dominar el control de los elementos y restaurar el equilibrio en un mundo desgarrado por el conflicto.

¿Qué dijeron los críticos sobre Avatar: The Last Airbender?

Las primeras reacciones de los críticos han sido en su mayoría positivas, destacando varios aspectos de la serie. Se elogia la dirección de la serie, con una atención especial a las escenas de acción y efectos visuales que dan vida al control de elementos (bending), parte fundamental del mundo de Avatar: The Last Airbender.

Pese a esto, algunas críticas si señalan ciertos tropiezos en las actuaciones y ritmo de la narrativa, pero en líneas generales, las impresiones iniciales parecen apuntar que Netflix ha capturado la esencia y el espíritu de la querida serie animada. A continuación, dejamos algunos de los comentarios que hicieron los expertos:

Mike Thomas, de Collider: “¡El primer episodio de #AvatarTheLastAirbender de Netflix es fantástico! Desde la escena inicial, te das cuenta de que es mucho mejor que la película de 2010. Las peleas son geniales, pero los destacados son los actores. Estos niños se SIENTEN como el Equipo Avatar. Una nueva y divertida versión de un clásico atemporal”.

Joshua Yehl, de IGN: “El primer episodio de #AvatarTheLastAirbender de Netflix es bastante increíble. Es más dramático, maduro y violento que el original. La mejor parte es lo que añaden para dar cuerpo y enriquecer la historia que ya conocemos, como mostrar la Orden 66 de los Maestros Aire. ¡Un gran comienzo!”

Por su parte, de IndieWire, Rafael Motamayor, dijo que “finalmente puedo decir que el primer episodio de #AvatarTheLastAirbender es una gran decepción. Claro, el control de elementos se ve genial y, en general, visualmente es sólida, pero esta es una adaptación mixta. Demasiada exposición, mala escritura y ritmo horrible. Sin embargo, Dallas Liu es genial”.