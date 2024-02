“Me va a salir la Fiera que llevo dentro”: El gesto de Fabio Agostini que sacó de sus casillas a Pamela Díaz

Este sábado, Pamela Díaz fue a buscar a su excompañero de “Tierra Brava”, Fabio Agostini, quien le pidió que lo acompañara a hacer unos trámites. No obstante, la tardanza del español despertó el enojo de la Fiera.

Ella se grabó esperando desde su auto, y se confesó con su people. “Si hay algo que no soporto es que me hagan esperar. Estoy en mi auto esperando al lindo de Fabio porque me pidió ayuda porque tenía que ver algo con el celular, del chip y no sé cuánto”, contó.

Díaz llevaba ocho minutos esperando a Agostini, y ya no daba más. “¿Saben qué? Voy a pelear igual que en el reality. Me va a salir la Fiera que llevo dentro”, aseguró.

Encarando a Fabio

La Fiera se percató que llegó Fabio, y salió rápidamente del auto “¡Mira, aquí está el hueón! ¿Cuánto rato te llevo esperando?”, lo increpó. El español afirmó que acababa de llegar, y Díaz le corrigió que llevaba diez minutos esperándolo.

El amigo que estaba con Fabio, lo echó al agua y aseguró que es impuntual. “Pídeme disculpas públicas”, demandó Pamela Díaz.

Posteriormente, la dupla de “Tierra Brava” llegó a un centro comercial para realizar el trámite que necesitaba hacer el español. La Fiera grabó cómo le estaban pidiendo fotos, y bromeó que ya se creía famoso.