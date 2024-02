Nicki Nicole agradece el “amor” de sus fans en medio del dolor por infidelidad de Peso Pluma

Luego de que saliera a la luz pública la infidelidad del cantante mexicano Peso Pluma con la influencer Sonia Sahar, la argentina Nicki Nicole se ha expresado nuevamente.

En un mensaje conciso en su canal de Instagram, confirmó su separación y aprovechó la oportunidad para volver a expresar su gratitud al decir: “Una vez más, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”

En otras publicaciones también mostró imágenes de uno de sus shows en Guatemala.

Anteriormente, Nicki Nicole ya había utilizado sus redes sociales para abordar la infidelidad cometida por el artista mexicano en Las Vegas. En una historia de instagram, confirmó la ruptura y expresó:

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”

"El respeto, es parte necesaria del amor." pic.twitter.com/sr7iLXoxJz — Paulina Ac. (@niurkalcocer) February 13, 2024

Sonia Sahar se pronuncia

La mujer señalada como la tercera persona en discordia, Sonia Sahar, también ha hablado al respecto. En un video compartido en su cuenta de Instagram, Sahar expresó:

“Soy influencer de Los Ángeles y me conecté para hablar sobre lo que está sucediendo porque creo que esta historia se salió fuera de control y explotó desproporcionadamente”

Y siguió: “Sí sé quién es Peso Pluma, pero no soy española y tampoco estoy al tanto de las noticias en español así que no conocía su vida personal o su actual estado sentimental”

“Les pido a todos que dejen de atacarme porque simplemente esa no es la persona que soy. No fue mi intención romper una relación. Eso es todo lo que quería decir por ahora y espero que disfruten el resto del día” concluyó la polémica celebridad.