“No estoy buscando”: Yamila Reyna aseguró que está en viviendo un momento de “plenitud” durante su soltería

Hace un año, la animadora de TVN, Yamila Reyna, acaparó los titulares de la prensa debido a su mediático quiebre con su prometido, el futbolista de Coquimbo Unido, Diego Sánchez. Esto después de que se filtró una infidelidad de parte de él.

El tiempo ha pasado, y el corazón de Yamila ha sanado, de acuerdo a lo que le confesó a Mauricio Pinilla en su programa “Fuera del área” tras una consulta sobre su vida amorosa. “Estoy bien, estoy en un momento de plenitud”, partió la comediante.

“Es una palabra que la añoro, y la extraño cuando no la siento. Creo que a medida que pasan los años, la vida nos va golpeando, esa sensación de plenitud, de despertar y sentirte en paz, de estar feliz con la vida que tenés, es tan difícil y hoy la siento”, continuó.

Yamila Reyna señaló que está agradecida porque toda su familia se encuentra bien; ella está trabajando en algo que ama y puede vivir de eso; sus amistades están muy consolidada; y su salud está bien.

“Sí, obviamente me gustaría que llegase mi compañero de vida, pero no estoy buscándolo”, afirmó. Ella bromeó que está en las aplicaciones de citas, pero recalcó que no lo está buscando.