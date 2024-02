“No me siento un rostro”: Yamila Reyna habló sobre su presente como una de las animadoras de TVN

La actriz y comediante Yamila Reyna dio un giro a su carrera, ahora es uno de los rostros fuertes de TVN y actualmente se encuentra bajo la labor de la animación del matinal de Chile, “Buenos días a todos”.

En una conversación con Mauricio Pinilla para el programa “Fuera del área” de Agricultura TV, la argentina habló de este vuelco en la pantalla chica después de que él aseguró que ella es uno de los rostros de dicha casa televisiva.

El “inrostro” de TVN

Yamila no estaba completamente de acuerdo con esta afirmación. “No sé si lo siento así. No me siento rostro, yo siempre digo que soy el ‘inrostro’ de TVN, pero no es porque ellos me lo hagan sentir, al revés. Yo me siento así, no tengo esa sensación de ser rostro de televisión”, señaló.

“Lo soy cuando me mando cagas por fuera porque opino y digo cosas que me dicen ‘ojo’. Me educan, y (ahí comprendo) que esto no lo haría un rostro”, admitió Yamila.

Sin embargo, ella disfruta de no sentir esa presión de ser un rostro televisivo. “Me gusta no tener conciencia del peso que llevo encima de ser un rostro. Sí sé que tengo la responsabilidad de llevar un matinal y esto que conlleva, y de siempre dejar bien parado a TVN. No quiero sentirme nunca como un rostro”, cerró.