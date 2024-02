Pancha Merino recordó las crueles palabras de su primer pololo: le dijo que “iba a ser una fracasada”

La actriz Pancha Merino reveló las hirientes palabras que le dijo su primera pareja, con quien estuvo durante su adolescencia. Esto lo relató en el último capítulo de “Tal Cual”, en donde junto con Raquel Argandoña y Marlen Olivari hablaron sobre las cosas que una mujer no debe hacer por un hombre.

Esto a propósito de la afirmación de que una mujer no debe cambiar su forma de vestir por un hombre. “Mi primer pololo de los 14 a los 19 años, el que me ponía el gorro y yo lo perdonaba, también me mandaba a cambiarme de ropa”, recordó. Merino contó que una vez él le dijo: “cómo vas a andar con esa mini, que parecía mar***”.

“Yo después estaba famoso, y este otro...”

La actriz contó que no era muy estudiosa en el colegio, y repitió más de una vez. Por esto, su novio le decía: “que iba a ser una fracasada, que iba a ser una mantenida. Que su único futuro era ser dueña de casa porque no iba a hacer nada”.

“Yo te juro que me fui picando, me puse a estudiar, llegué a cuarto medio. Uno de mis decretos, de mis sueños cuando chica, era yo triunfar en un escenario con luces, y mirarlo así como (con desdén) si fuera una caga. Él que me había ninguneado tanto, y tal cual se cumplió”

“Yo después estaba famosa, y este otro tonto en la discoteque me decía que yo era el amor de su vida. Sinceramente, yo creo que hasta el día de hoy sueña conmigo”, continuó Pancha Merino. Su expareja actualmente vive en Estados Unidos y tiene un buen puesto, pero lo calificó como “una lata”.