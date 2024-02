Shakira transforma sus lágrimas en diamantes con su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”

Todo está listo para el lanzamiento del nuevo disco de Shakira, será el duodécimo de su lista y el primero de este 2024, luego de 7 años, sin haber hecho otra publicación y como ella misma ha confesado, es gracias a su “manada de lobas” que podrá verlo materializado.

“Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia’', así escribió la artista de 47 años en su perfil de Instagram.

‘Las mujeres ya no lloran’, es el tituló que la barranquillera le colocó a su nuevo disco, compuesto por 16 canciones, de las cuales la mitad lo conforman los temas que ha ido acumulando durante estos años como ‘TQG’ con Karol G o ‘Te felicito’ con Rauw Alejandro.

El éxito de estos temas tiene una cobertura a nivel mundial y la artista ya ha adelantado que dentro de poco puede que anuncie una gira que recorrerá todo el globo terráqueo.

“Las mujeres ya no lloran” sale a la venta con cuatro portadas diferentes inspiradas en diamantes, cada de una variante exclusiva de vinilo de color con un significado distinto, “cada piedra representa un atributo” así lo ha explicado la intérprete de otros exitosos temas musicales como “Pies descalzos” o “Inevitable.

¿Qué significan las portadas de Shakira?

El significado de las portadas no está directamente ligado con el que pudiera explicar un gemólogo (experto en estudiar los tipos de piedras y sus valores) sin embargo, Shakira sí ofreció lo que a su juicio significa cada color de esta singular piedra preciosa:

La esmeralda - confianza

El rubí - la pasión

El zafiro - la vulnerabilidad

El diamante - la fuerza y la resiliencia

Lo cierto es que con este nuevo lanzamiento del que no se podrá dudar que será todo un éxito, Shakira logró lo que sólo puede darle la música; hacer catarsis, recoger sus emociones y vivencias de los últimos años.