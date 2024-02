“Ya está confirmada”: Aseguran que conocido matinal reclutó a Pamela Díaz para la cobertura del Festival de Viña

Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión, está preparando una sorprendente jugada para la próxima cobertura del Festival de Viña del Mar. Según una impactante filtración que revelaron en el programa Zona de Estrellas, el canal habría fichado a Pamela Díaz, controvertido rostro televisivo que espera sumarse a la conducción del programa durante el prestigioso evento musical.

La noticia ha sacudido el panorama televisivo, ya que se espera que “La Fiera” cambie radicalmente la dinámica del matinal donde no todos son santos de su devoción. De hecho, ya habría salido de ese equipo televisivo no en muy buenos términos, pero su popularidad hizo que se olvidaran de sus diferencias con sus ex colegas o sus peleas con la entonces animadora Carola de Morás.

Según lo informado por Zona de Estrellas, Pamela Díaz se encargará de acompañar a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez en los episodios dedicados a comentar las jornadas del Festival Internacional de la Canción. “Como parte de una batería de opinólogos”, expresó el periodista Hugo Valencia.

La noticia ya fue confirmada por fuentes de CHV, según lo reportado por el portal El Filtrador, quienes informaron que Pamela Díaz ya ha firmado contrato para unirse al equipo de Contigo en la Mañana durante la cobertura del Festival de Viña.

Aún no lo han hecho oficial

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se especula que Paulina Nin también podría sumarse al programa. Sin embargo, el fichaje de ”La Fiera” para la cobertura del Festival de Viña promete generar gran expectación y reacciones entre el público, añadiendo un toque de picante y controversia al reconocido matinal de la televisión chilena.

[ LEE TAMBIÉN: “Sin proyectos concretos”: Aseguran que Cony Capelli se encuentra “congelada” en Chilevisión ]