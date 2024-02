“Estoy cumpliendo un sueño”: Karol Lucero aprobó prueba teórica para convertirse en un piloto privado

El animador Karol Lucero está a punto de cumplir su sueño de cuando era pequeño, el cual compartía con su abuelo, convertirse en un piloto de avión. Al exchico “Yingo” le restan 40 horas para lograr esta hazaña, después de aprobar el examen teórico.

En conversación con LUN, el comunicador contó que dicha prueba consistía en 160 preguntas, las cuales respondió en cuatro horas. Él tuvo que probar su conocimiento en aerodinámica, fisiología, instrumentos de vuelo, meteorología, motores, navegación, performance y reglamentación.

Él comenzó a tomar clases en 2022. “He estado preparándome, lo hago de manera personalizada. Entonces, se adecua a mis tiempos para poder hacerlo acorde a cómo vaya avanzando y la disponibilidad que tenga para realizar los cursos”, contó.

40 horas de vuelo

“Estoy cumpliendo un sueño”, aseguró. “Uno de mis objetivos es poder sacar la licencia como piloto privado y hacer el curso para poder pilotar aviones para apagar incendios. El servicio que se puede prestar con una licencia cómo ésta es súper amplio”, señaló.

“Me gustaría tener mucho esa oportunidad de manejar aviones que combaten los incendios. Me gustaría también realizar acrobacias. Tengo una muy buena relación con los Halcones (de la FACH), al igual que con las boinas azules que son paracaidistas”, agregó Karol.

Lucero comentó que ahora va a comenzar las 40 horas de vuelo, hasta el momento sólo ha sido copiloto, y está nervioso y ansioso por empezar a volar.

Finalmente, Karol Lucero contó que su futura esposa, Francisca Virgilio, será la primera en acompañarlo cuando aprenda a pilotar. “Cuando ya tenga mi licencia y pueda volar solo, Fran y mis padres serán los primeros invitados, sin duda”, aseguró.

“Es un sueño que haré realidad y la felicidad sólo es completa cuando la compartes, aún más con tus seres queridos. Fran fue la primera en saber que aprobé. En la mañana desayunamos juntos conversando de ello. Me dijo que me concentrara y no anduviera conversando tanto para no distraerme”, cerró el animador.