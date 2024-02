María Luisa Godoy recordó el duro paso de Jani Dueñas por el Festival de Viña: “Que no le fuera bien, me dolió mucho”

Este sábado, se emitió el último episodio de la tercera temporada de “Socios de la parrilla”, el cual contó con la presencia de dos exitosas periodistas, Soledad Onetto y María Luisa Godoy, ambas animadoras del Festival de Viña del Mar.

Al ser consultada sobre su momento más difícil en la Quinta Vergara, Godoy señaló que “para mí el humorista es el momento más tenso del festival, porque, en general, son personas a las que uno les tiene mucho cariño y, cuando son chilenos, uno lo único que quiere es que les vaya bien”.

Ella recordó una presentación en particular que le caló hondo en su corazón, las pifias que recibió la comediante Jani Dueñas en la edición del 2019. Ella se bajó del escenario a los 35 minutos debido al fuerte reclamo del “Monstruo”.

“Yo había apostado que Jani Dueñas la iba a romper y le tenía todas las fichas, estaba feliz por ella, orgullosa, era chilena y me encantaba… Que a Jani Dueñas no le fuera bien, a mí me dolió mucho. Es gente con la que uno tiene un vínculo importante. Yo estaba orgullosa de presentarla en ese escenario”, aclaró la animadora.