Michelle Carvalho entregó más detalles sobre su diagnóstico de alopecia: perdió el 70% de su volumen capilar

La modelo y exchica reality, Michelle Carvalho, dio a conocer que fue diagnosticada con alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello. Este lunes, la brasileña comenzó su tratamiento, de acuerdo a lo que comunicó en sus redes sociales.

En una conversación con LUN, Michelle contó que su volumen capilar se redujo en un 70%. “Se me ve harto volumen porque lo tengo crespo y poroso, pero si me aprietas y lo juntas, es como si fuera un gato pelado”, aseguró.

“La última vez que me hicieron un ‘brushing’ me di cuenta de que me faltaba el pelo, me quedó muy poquito pelo liso. No tenía la cantidad que tenía antes. Fue ahí cuando me asusté y dije: ‘aquí está pasando algo más grave’. Antes, el ‘brushing’ me lo hacía en una hora y ahora fue en 20 minutos”, relató Michelle.

El aumento de su caída de pelo comenzó hace dos años, y Michelle Carvalho reconoce un complejo momento en su vida que coincide con esta pérdida capilar. “Tuve una relación muy compleja, donde estuve bajo estrés. Mucho sufrimiento. Lo pasé muy mal”, confesó.

“Desde ahí, sentí que el pelo iba cayendo y cayendo, pero no le tomé el peso y ahora recién me di cuenta de que era complejo. Empecé a ver entradas en la frente y ahí fue cuando me asusté”, reveló.

Finalmente, la modelo contó que actualmente se encuentra en tratamiento, “estoy trabajando para frenar que siga cayendo, cuidar lo que me queda y recuperar los nuevos folículos para que crezcan bien porque ahora están finitos... pobrecitos”, cerró.