“Ni se preocupa por su hijos”: burlas a ofendidos con Luis Miguel por no saludarlos en concierto

Los conciertos de Luis Miguel en Colombia y Venezuela han mostrado ser un rotundo éxito. Al menos en el país de Shakira, este mostró que luego de 5 años de no estar allí, tiene un show potente y una voz apoteósica. Pero eso sí, se han quejado de que no interactúa con el público y hace lo que tiene que hacer.

Varios asistentes se quejaron de que él nunca les daba una palabra, o que carecía de carisma al menos con ellos, o de cercanía. “No saludó, fue grosero. No interactuó. Cantó y chao”, se quejaron los asistentes al concierto.

Público venezolano decepcionado del concierto de Luis Miguel en Caracas, así lo reportan los asistentes en sus redes sociales. — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) February 13, 2024

Lo que otros desmienten, pues incluso se tocó el pecho cuando los fans le mostraron papelitos en ‘La incondicional’.

Al cantar "La Incondicional", el público colombiano sacó unos papelitos q entre ellos decían: Te Amamos, Gracias, logrando q #LuisMiguel se conmoviera y a manera de agradecimiento señalaba los letreros y tocándose su mano en su pecho.



📽 @malorycg | 17 FEB 24 🇨🇴 Noche 1|2 pic.twitter.com/GjxbG9eDNX — LuisMiguelRadioTu&Yo (@RadioTuYYoLM) February 18, 2024

Eso sí, Luis Miguel desplegó un show “monstruoso”, para muchos y ratificó la calidad de artista que es en vivo, tanto en Colombia como en Venezuela.

Aunque muchos también extrañaron que hubiese sido un poco más cálido, porque en 2019, en El Campín, él hasta le dijo al público colombiano que “lo quería”.

Defienden a Luis Miguel trayendo a colación su turbulenta vida personal

Es bien sabido por toda Latinoamérica unida que Luis Miguel no es que sea el padre del año. Fue milagroso que apareciera para la boda de su hija Michelle Salas, por que lo que es con los hijos de ‘La Chule’, Aracely Arámbula, ni los huele.

Y ella así lo ha denunciado en varias ocasiones. Entonces, quienes justifican el comportamiento del cantante en escenario, pues ni cortos ni perezosos, han aludido a que el cantante es más bien “seco” hasta con los que comparten su ADN.

“La gente ique “qué bolas Luis Miguel, cási dos horas de show y no saludó al público ni dijo Venezuela ni nada” Maigualida, Luis Miguel no ve ni a sus hijos y va a estarte saludando a ti? no chico aquí parece que no conocieran a Luis Miguel”, expresó un usuario en Twitter.

La gente ique "qué bolas Luis Miguel, cási dos horas de show y no saludó al público ni dijo Venezuela ni nada"



Maigualida, Luis Miguel no ve ni a sus hijos y va a estarte saludando a ti? no chico aquí parece que no conocieran a Luis Miguel — Juan (@7uanF) February 13, 2024

Y como dicen en ‘Malcolm en el Medio’: no hay fallas en su lógica.