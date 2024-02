Nicolás Solabarrieta y Guarén cuentan la firme sobre cómo es vivir juntos: “Uno sabe quién manda en la casa”

Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, más conocida en las redes como ‘Guarén’, debutaron como noteros en el evento Juntos Chile se levanta tras ser una de las parejas más queridas tras su salida de “Tierra Brava”.

Cabe recordar que hace un par de días, los tortolitos revelaron que luego de abandonar el encierro de Canal 13 tomaron la decisión de irse a vivir juntos.

Con respecto a este nuevo paso en su relación, el exfutbolista afirmó: “Saca todo mi amor, mi corazón, ella me potencia muchas cosas”.

“Siento que yo soy un poquito más estructurado y ella me saca todo ese desorden interno. Yo pensaba que no era tan loco, pero parece que soy más loco de lo que creía, y ella me lo potencia”, agregó en un diálogo con Página 7.

Por su parte, Valentina sostuvo que junto con Solabarrieta “siento que somos el complemento perfecto, porque me equilibra”.

“Hoy me di cuenta de que tengo varios errores, que él me corrige y que también estando juntos, a veces no los cometo. La diferencia entre nosotros es que él piensa y habla y yo hablo y después pienso. Entonces acá nos equilibramos”, explicó la influencer.

¿Cómo va la convivencia?

“Uno sabe quién manda en la casa”, bromeó Guarén, a lo que Nicolás replicó: “Ya empezó con esta mentira, gente, eso es mentira”.

En esa línea, el hijo de Fernando Solabarrieta contó que “nosotros hacemos la mayoría de las actividades juntos, pero una vez me tocó salir primero y ella se quedó en la casa. Cuando volví la vi metida limpiando el water y dije ‘esta va a ser mi señora’”.

“Fuera de toda broma, la convivencia se da súper bien. Lo que era dentro del reality se ha potenciado mil veces afuera. Nos llevamos increíble, nuestra rutina es muy parecida también. Entonces, eso nunca ha sido un problema y tratamos de hacer todo juntos”, añadió.

Finalmente, Valentina dio la clave de que este nuevo paso esté funcionando: “Lo hemos pasado muy bien. Somos mejores amigos también”, sentenció Guarén.