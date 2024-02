Botota asegura que tiene los mismos gustos de Pamela Díaz y que su amiga le daría la bendición para una relación con Jhonatan

Durante la noche de este domingo, se pudo ver en ‘Tierra Brava’ el late titulado “Cuando cae la noche”. Ahí Sergio Lagos invitó a Chama y Botota para que hablen sobre sus intensos conflictos de los últimos días. Específicamente sobre la ocasión en que tras discutir fuertemente con Botota, Chama regresó a la casa llorando a mares.

Según explicó Botota, todo ese conflicto partió porque le gusta Jhonatan. “Con Pamela tenemos los mismos gustos, muy buen gusto”, admitió el transformista. “A mí me llamó la atención eso porque Botota siempre me decía cosas negativas de Jhonatan. Ahora entiendo por qué lo hacía. Yo pensé que te gustaba, no que estabas enamorada”, reveló, por su parte, Chama.

Consultado Botota sobre qué diría su amiga Pamela si supiera de sus sentimientos por Jhonatan, el transformista fue claro. “Me diría: ‘Dale, p…’. Si ella se fijó en él, ¿por qué yo no? Nadie nunca me echó ficha, siempre fui el payaso del grupo, y es mi momento”.

“Se decía en las malas lenguas que podía ser así, que yo le gustaba. Yo lo sospechaba por algunas de sus reacciones, donde de un minuto a otro me amaba y me odiaba, que eso pasa mucho en el colegio”, dijo, en tanto, Jhonatan, y dejó la puerta abierta a sentirse atraído por cualquier persona. “Puede ser. Además de lo físico, yo siempre he dicho que uno también se enamora de la mente, entonces ahí, ¿quién sabe?”, indicó el modelo.

Hacia el final del capítulo, comentando esas declaraciones, Botota se mostró incrédula. “Si algún día me quisieras dar un piquito, no te lo voy a aceptar. Sería muy falso después de que me dijiste fea”, se quejó el transformista.

“Nunca dije que eras fea tú”, se justificó el modelo.