Joaquín Méndez asegura que está abierto a incursionar en nuevo proyectos televisivos

Joaquín Méndez manifestó estar abierto a incursionar en nuevos proyectos televisivos en Mega, diferentes a lo que ha realizado hasta el momento en la animación.

El argentino debutó este sábado en un nuevo programa del canal de Vicuña Mackenna: “Tesoros de mi barrio”, junto a su amiga y compañera María José Quintanilla.

Sobre ofertas de proyectos y cambios de rumbo en su carrera, entre otros temas, Méndez conversó con Página 7.

“Vamos paso a paso”

“Siempre digo que vamos paso a paso”, comentó el animador ante la consulta de si le gustaría participar en un espacio diferente al que habitualmente realiza y en otro horario.

“Ha habido otras ofertas, en las cuales no me siento cómodo. Pero sí, por ejemplo, este tipo de programas, o programas de concursos, me divierte mucho hacer eso. Ha habido algunas propuestas y en eso estamos. Vamos paso a paso”, puntualizó.

En este sentido, Joaquín es consciente de las fortalezas de la parrilla programática de su casa televisiva.

“La verdad que yo sé que Mega está muy enfocado en las teleseries y lo hace de una manera excepcional; es el único canal que tiene unas teleseries que son de carácter mundial, funcionan muy bien”, explicó.

No obstante, no cierra la puerta a una eventual próxima oportunidad de ampliar su espectro profesional.

“Si se abre alguna oportunidad de poder hacer algún otro programa, feliz de poder trabajar con Mega en ese sentido, y, actualmente, también, así que vamos a ver, que salga lo que salga ¡vamos con todo!, yo estaré ahí dándole duro”, asegura.