La reina Letizia y el gesto despreciable a una mujer por el que la llaman “envidiosa”

La Reina Letizia sigue siendo juzgada y apuntada en cada una de sus apariciones, luego del escándalo generado por su ex cuñado, Jaime del Burgo, quien la acusó de haber engañado al Rey Felipe VI tras sostener un idilio amoroso con él por varios años.

Si bien, la monarca española se tomó su tiempo para mantenerse alejada de la opinión pública, ha ido realizando algunas apariciones junto a su esposo, las cuales no han escapado de los señalamientos.

Uno de los últimos lugares donde los reales posaron juntos fue en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo realizada en Madrid donde no pasó desapercibido un particular gesto de la ex periodista.

El gesto de la reina Letizia a una mujer por el que la tunden

Para la reunión en la FITUR, Letizia Ortiz, volvió a derrochar estilismo al llegar con un mono trampantojo firmado por Teresa Helbig, el cual estrenó durante una visita a Zagreb (Croacia) en noviembre de 2022, donde se llenó de halagos.

Aunque la prenda parece un conjunto de pantalón culotte, camisa y jersey, se trata de una única pieza, perteneciente a la colección ‘Opium’ para el otoño-invierno 2021.

Aunque su look se llenó de elogios, un particular gesto de la monarca en medio de los saludos ha indignado a los internautas, debido a que aseguran que se mostró “envidiosa” y “egocéntrica”.

La cara de asco de la reina Letizia cuando pasa por delante Ayuso. pic.twitter.com/xTWyz5GaPA — Fíjatetu_ 🫣💬 (@fijatetu_) February 15, 2024

Se trata de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acompañó a los Reyes y a quien Letizia miró de punta a pies mientras esta pasaba al frente de ella, por lo que los comentaros no tardaron en aparecer en redes sociales. Aunque en TikTok apareció el video en forma de broma con por la falta de estilo ‘coquette’ de la mujer, lo cierto es que la monarca quedó mal parada.

“La reina siendo envidiosa”, “Que narcisista Letizia”, “La cara de asco de la reina Letizia cuando pasa por delante Ayuso”, “No puede ni disimular ni un poquito la envidia”, han sido algunos comentarios.

Letizia sigue sin ver calmar las aguas entorno a la imagen que mantiene en la prensa internacional y por si fuera poco, el hombre que asegura haber sido su amante, sigue amenazando con lanzar más detalles que inculpan a su excuñada, lo que mantiene en vilo a la Casa real de España.