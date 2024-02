Seguidora de Nicki Nicole afirma haber recibido un botellazo de la cantante en uno de sus conciertos

Apenas han pasado seis días de la ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma, después de que el cantante fuera visto tomado de la mano con otra mujer, en Las Vegas.

La cantante argentina, lamentablemente tiene que pasar el duelo de la relación cantando, ya que esta situación coincidió con una seguidilla de conciertos por Centroamérica, los Estados Unidos y parte de Sudamérica.

El nombre de la cantante se hizo viral en las redes sociales por una eventualidad que supuestamente ocurrió en el Festival de Santa Cruz, en Bolivia. Una seguidora de Nicki Nicole asegura que recibió un botellazo de parte de la cantante, mientras se desarrollaba el concierto.

De acuerdo con lo que explica la seguidora, identificada en redes sociales como Emilia, según reseña El Universal, en el concierto había mucho calor y Nicki, junto con la producción del evento, comenzaron a lanzar botellas de plástico con agua.

Nicki Nicole se estará presentando hoy en Bolivia. 🇧🇴pic.twitter.com/K9uhH4faJ4 — Nicki Daily. (@NickiDaaily) February 12, 2024

La joven se descuidó y una de esas botellas le pegó en la nariz, provocándole un corte por el que necesitó cinco puntos.

Esta chica relata que la herida no fue grave, pero agentes de la organización del evento la vieron sangrar y la sacaron de su puesto para que fuera atendida por los paramédicos. “Llegamos ahí (a emergencias) y solo me limpiaron, me dijeron que eran enfermeros y que el seguro no cubría porque esto era para un servicio plástico”, dijo la agredida.

Dijo no estar acusando o señalando de algo a Nicki Nicole, pero sí cuenta que al otro día amaneció con la zona del golpe mucho más afectada. Entonces cuenta que fue a una clínica privada en la que tuvo que hacerse cargo de todos los costos de la atención médica.