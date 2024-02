Simón Pesutic tendrá vuelco en su carrera y asumirá un rol adulto en su regreso a las teleseries de Canal 13

Simón Pesutic tendrá un personaje muy diferente a lo que ha hecho hasta ahora en teleseries. Pasando por “Pobre rico”, “Papá a la deriva”, “Sres. papis”, “La ley de Baltazar” y “Generación 98″, ahora destacará este 2024 en “Secretos de familia, justicia para Sara”.

Pesutic hará un rol adulto, más acorde a su edad, 30 años. En específico, interpretará a “Alfonsito Cruchaga”, uno de los primos de “Sara Valdés Cruchaga” (Florencia Berner), joven de clase alta de Pirque que muere extrañamente y que marcará el punto de partida de la historia, en donde la búsqueda de la verdad por saber qué pasó con “Sara” develará complejos y oscuros secretos del clan “Cruchaga”.

Encantador, seductor, cercano y siempre dueño de la verdad, muy en la línea de su abuelo “Octavio” (Francisco Reyes). Así es “Alfonsito”, el hijo de “Alfonso” (Nicolás Saavedra) y “Fátima” (Celine Reymond), quien desde pequeño estableció un nexo de buenos primos con “Sara”. Su madre siempre lo ha apoyado en todo y “Alfonsito” agradece eso, y es ella quien lo introdujo en el mundo de la cocina. Fue esto lo que terminó estudiando en el mejor instituto del país, muy a pesar de lo que pensaba su padre. Y, una vez más siguiendo los pasos de su abuelo, se fue a París a especializarse.

En Francia le tomó el gusto a la coctelería y a la mixología y se especializó en eso. A su vuelta a Chile, y junto con su primo “Cristóbal” (Rodrigo Walker) y con el apoyo financiero de “Octavio”, decidieron emprender con un bar. A “Alfonsito” le encanta estar ahí. Sobre todo, desde que empezó una relación con una bella mesera, “Camila” (María José Illanes), el primer pololeo serio de su vida. Como su trabajo y su incipiente pololeo le trajeron problemas con sus padres, prefirió irse de la casa y aceptar la oferta de “Octavio”, que siempre dice que en su casona hay piezas para todos. Allí ha vivido el último tiempo junto a su abuelo, su tía “Raquel” (Mariana Loyola) y su prima “Sara”. Y allí será donde sufrirá por la ausencia de esta última.

“Este personaje es un tipo que integra la familia ‘Cruchaga’, una pieza más del puzzle. Está muy enamorado de ‘Camila’ (María José Illanes), quien a su vez está enamorada del personaje de Álvaro Rudolphy, entonces ahí hay una permanente rivalidad, donde él cree que ella no lo quiere tanto. Además, comparte bar con su primo, y son muy antagonistas los dos, tienen una relación de cariño y afecto pero tienen personalidades muy distintas. El primo es reventado y yo soy sobrio, pero tengo una cuota de misterio que se va a ir revelando de a poco”, adelanta Simón Pesutic sobre su nuevo rol en TV.

A diferencia de los personajes más juveniles que ha desarrollado a lo largo de su carrera, esta vez Pesutic hará un rol adulto, lo cual se notará incluso en su look, más ejecutivo y/o formal. En torno a esto, declara que “agradezco salir del cabro de colegio o universitario… es un agrado eso. Yo mismo estoy en una etapa donde me siento más grande, e interpretar a alguien más cercano a mi edad y a cómo me relaciono con la vida, es muy novedoso y agradable para mí”.

A lo anterior, agrega que “es algo que, sin saberlo, estaba esperando y que como actor me ha hecho muy bien. Y debo decir que me encantaría volver a hacer de escolar si tengo que hacerlo, pero ha sido atractivo estar en un lugar más adulto”.