‘Tierra Brava’ entra en la recta final: dolorosa eliminación, dos esperados reingresos y un cambio de reglas

Comienza la recta final de “Tierra Brava” y parte este lunes con la más llorada y sufrida competencia de eliminación, en la que, por un fallo fotográfico que requerirá de una deliberación de parte de jueces, saldrá del reality una de sus figuras más queridas. El impacto de su salida marcará un antes y un después en la dinámica de la casa.

Poco después, se verá el reingreso de Daniela Aránguiz, quien abandonó recientemente el reality para ocuparse de obligaciones legales. El regreso de Aránguiz va a consolidar su romance con Luis Mateucci, pasando incluso por una ceremonia simbólica de matrimonio, aunque también por fuertes discusiones que marcarán a la pareja más polémica de la hacienda.

“Será un reingreso muy lindo, porque estando afuera me di cuenta de que los extrañaba mucho a todos. Estar en un reality es como estar en un paseo de curso. Siento que me faltaba algo, me quedó un vacío. Por eso también tendremos una fiesta de compromiso muy bonita, donde van a ver que me sentí como en Las Vegas”, comenta Daniela sobre su retorno.

“No me esperaba que Dany reingresara, para mí ya era loco que ella entrara a un reality, viviera la experiencia y durmiera sobre fardos, y pensaba que ni por todo el dinero del mundo iba a volver a entrar. A su regreso obviamente me volverá a cobrar cuentas por cosas que vio afuera y que le molestaron”, adelanta, por su parte, Luis Mateucci.

También en las próximas semanas volverá al encierro Pamela Díaz. “La Fiera”, quien fue eliminada en enero pasado tras haber sido la gran protagonista del reality en la primera etapa, entrará para volver a poner en aprietos a dos de los hombres más fuertes de la casa, Jhonatan Mujica y Fabio Agostini. “Este reingreso, se mueren, estará espectacular. Se van a dar cuenta de quién es la verdadera Fiera, porque ahora vengo con todo”, adelanta Pamela sobre su segunda entrada al reality de Canal 13.

Específicamente, con el reingreso de “La Fiera” Fabio verá peligrar su intensa relación con Gabrieli Moreira, ya que sin duda esto desatará nuevos celos y las recriminaciones de la brasileña. “Con Gabrieli empezamos a discutir por las mismas tonterías de antes, y eso me hace pensar cada vez más que prefiero estar soltero”, da a conocer el español.

Adiós a los grupos

Eso no es todo, ya que el otro gran cambio que remecerá “Tierra Brava” tiene que ver con la competencia misma, donde, una vez que queden menos competidores, los ya tradicionales equipos Rojo y Verde se desarmarán para dar pie a las competencias individuales, donde todos competirán contra todos.