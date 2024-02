Chino Ríos interpone demanda por injurias graves contra Paula Pavic a raíz de sus declaraciones

Tras las recientes declaraciones de Paula Pavic en programas televisivos y medios escritos, en donde dio a conocer la actual situación con Marcelo Ríos y los conflictos económicos luego de la separación, al extenista no le pareció nada bien que se difundieran estos asuntos e interpuso una querella en su contra por “injurias graves”.

De acuerdo con lo informado por La Segunda, recogido por La Cuarta, la demanda fue ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía, el cual desestimó la querella por considerar que no había delito. En el libelo, el abgado del “Chino”, Eugenio Merino, argumentó que “durante los últimos dos meses, el señor Marcelo Ríos ha sido objeto de un auténtico acoso mediático por parte de su cónyuge”.

El exnúmero uno del ranking ATP sostuvo que Paula “ha efectuado una serie de acusaciones públicas en su contra a través de entrevistas que ha prestado a diversos medios de comunicación social, todo esto, con el único objeto de afectar la fama y honra de su cónyuge”.

La motivación del recurso judicial fueron las declarciones de Pavic a diversos medios, como el espacio de CHV “Podemos Hablar”, en el cual aseguró que “me están asfixiando económicamente”, y que Ríos “dejó de pagarme todas mis tarjetas, con las que yo pago todos los gastos de la casa, en octubre”, entre otras aseveraciones.

Declaraciones que molestaron a Marcelo Ríos

En el libelo también se incluyen declaraciones que irritaron al Chino, como las que la influencer vertió en la Revista Velvet, donde comentó acerca de su proceso de divorcio, la tutela de sus hijos y el pago de pensiones.

En el magazine señaló, como alternativa a su problema, que “lo otro sería que (los hijos) se queden con el papá que les daría de todo, pero ellos no estarían bien. Marcelo ni siquiera puede hacerse cargo de él”.

La acción judicial buscaba que la demandada cumpliera una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio y el pago de 15 UTM. No obstante, el empresario no vio fructiferar su iniciativa, puesto que el tribunal indicó que “los hechos imputados no son constitutivos del delito de injuria y se declara consecuencialmente inadmisible la querella deducida”.