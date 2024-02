Ex de Sofía Vergara presume a su novia pero aseguran que “solo la utiliza para reproducirse”

Sofía Vergara y Joe Manganiello han decidido presumir con todo sus nuevas relaciones en redes sociales a solo meses de haber firmado su divorcio. Primero fue el turno de la colombiana quien no dudó en mostrar una foto con algunos amigos y entre ellos su nueva pareja, Justin Saliman.

Días después, Joe también se encargaba de presumir su romance con Caitlin O’Connor a través de sus historias en Instagram, pero en su caso se llenó de duras criticas al recordarle los motivos por lo que se separó de la actriz.

Y es que fue la misma Sofía, quien reveló que decidieron separarse debido a que Manganiello desea tener hijos, mientras que ella no quiere, por lo que ambos contaban con futuros de vida muy diferentes.

“Mi marido era más joven. Él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”, expresó asegurando que no era “justo para el bebé” y que ella ya no tenía ningún interés en ser madre, que prefería ser abuela.

La foto del ex de Sofía de Vergara por la que lo critican

Si bien Joe Manganiello y Caitlin O’Connor ya se habían dejado ver en algunos de sus paseos románticos, han decidido dar un paso más en la relación al presumirse en redes sociales, demostrando que están más enamorados y unidos que nunca.

Por si fuera poco, la pareja habría decidido mudarse juntos, por lo que la relación va viento en popa, a solo meses de haber inciiado el romance.

Las criticas no han tardado en aparecer sobre el actor, luego de presumir a su novia en redes, pues aseguran que solo la utilizará para convertirse en padre.

“Solo busca una mujer para usarla como objeto de reproducción”, “Esa tampoco tiene cara de querer tener hijos”, “Ella tiene que apresurarse también esta pasada de años para tener hijos”, han sido algunos comentarios.

Fue en julio de 2023 cuando Sofía y Joe dieron a conocer su ruptura tras siete años de matrimonio y lo hicieron a través de un comunicado, demostrando que lo hacían de manera amigable.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos amablemente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, declararon.