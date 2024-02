Expectación en la Quinta Vergara: Comediantes recibieron pifias a pocos días de debutar en Viña 2024

Revelan que dos comediantes que están próximos a debutar en el Festival de Viña del Mar 2024 han vivido tensos momentos durante sus shows previos a presentarse en la Quinta Vergara.

Se trata de la actriz Javiera Contador, y el standapero Luis Slimming, ambos estarían probando parte de su rutina en festivales más pequeños a lo largo de Chile, sin embargo, los resultados no han sido tan favorables para ambos.

Javiera Contador, también conocida por interpretar a “Kena” en la serie ‘Casado con hijos’, no habría convencido al público del Festival de Coihueco. Según recogió La Hora, la comediante solo habría alcanzado a estar 13 minutos en el escenario antes de bajarse debido a las pifias.

De acuerdo a lo consignado por La Hora, fue una historia en particular que no terminó por convencer al público. Un chiste sobre Shakira, que partió con la historia de infidelidad de Piqué, y luego mutó a señalar la particular forma en que orinan las mujeres cuando les falta papel higiénico. Fue en ese momento que los presentes desataron las pifias hacia la humorista, por lo que terminó por bajarse del escenario.

El mismo infortunio vivió Luis Slimming hace pocas semanas. A inicios del mes de febrero se viralizó un registro en redes sociales donde se ve al artista siendo pifiado por algunos asistentes a un evento veraniego en la ciudad de Chile Chico, en la Región de Aysén.

Pese al percance, el humorista más conocido como “Don Comedia” pudo terminar su rutina, entre algunos silbidos del público. Más tarde en conversación con BioBioChile se refirió a las dificultades que tuvo para encantar al público.

“Saliendo de mi zona de confort. Así me preparo. Tratando de llegar a otros públicos, y en esa búsqueda, pasan esas cosas, pero para eso mismo fui, para aprender”, sostuvo el comediante.

Ahora, la incógnita radica en si ambos comediantes optarán por presentar los chistes que generaron descontento o sorprenderán con una rutina renovada y cautivadora que logre encantar al ‘monstruo’ de Viña del Mar.