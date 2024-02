¿Gordofóbica y homofóbica? Acusan a Paulina Rubio por discriminar a una joven en un avión

Paulina Rubio ha quedado envuelta en criticas y duros señalamientos, luego que una usuaria en TikTok hablara sobre la presunta mala experiencia que vivió con la cantante durante un vuelo con destino a Miami, Estados Unidos. situación que la ha dejado expuesta como “gordofóbica” y “homofóbica”.

Aunque la mujer revela que en un principio no estaba claro si se trataba de ‘La chica dorada’ tuvo que lidiar con sus malos tratos, luego que Rubio se equivocara de asiento y se sentará en el lugar que le correspondía a ella.

La situación llevó a varios encontronazos por lo que la usuaria ha acusado a la intérprete de haberla señalado por su apariencia y su preferencia sexual, debido a que estaba junto a su novia.

Los comentarios de Paulina Rubio por los que la acusan de “gordofóbica y homofóbica”

“Cuando llegamos a nuestro asiento, ella estaba sentada en mi asiento. Ella estaba confundida y pensó que le tocaba el asiento de la ventana. Llamó a las trabajadoras de la aerolínea, quienes le confirmaron que no le tocaba ese asiento, sino el del pasillo. Ya enojada me dijo a mí que como estaba muy grande necesitaba más espacio y que me tenía que sentar en el asiento del pasillo”, empezó contando.

Norma como es el nombre de la víctima, mencionó que pese a que bajaron las persianas de la ventana y cumplieron todos los favores que ella pidió, los ataques continuaron por parte de la famosa, quien al parecer no dejó que esta fuera al baño al punto de hacerle recomendaciones sobre su alimentación.

“Me dijo que si yo quería pasar, no podría hacerlo. En cuento mi pareja se fue al baño, Paulina se dirigió a mí diciéndome que no me debí haber tomado la coca y las galletas que nos dieron en el avión, empezó a decirme que, a lo mejor, ella había venido de Dios para decirme lo que no me dice mi mamá ni mi pareja. Yo le hablé en español y le dejé claro que no era nadie para decirme lo que tengo que hacer y que necesitaba más respeto”, agregó.

Pero esto no fue todo, Paulina también atacó la orientación sexual de las pasajeras al referirse a ellas como “weird lesbians” (lesbianas extrañas), lo que aumentó la tensión y Norma decidió llamar al personal del avión para indicar que estaba siendo acosada por la famosa. El problema no temrinó sino hasta que un pasajero accedió a cambiar de lugar con la famosa.