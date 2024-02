“Ha sido mi pilar fundamental”: Nicolás Solabarrieta se despidió con gran pena de Guarén tras ser eliminada de “Tierra Brava”

Durante el más reciente de “Tierra Brava”, Nicolás Solabarrieta le dedicó unas tiernas palabras a Valentina Torres, más conocida como Guarén, tras convertirse en la nueva eliminada del reality de Canal 13.

“Di lo mejor de mí y siempre estuve segura de que soy capaz, llegar ahí fue épico y me siento ganadora igual, también felicitó a Jhonatan. A veces uno gana o uno pierde, me da rabia… Mis piernas son más cortitas, pero aun así estoy muy orgullosa”, dijo una emocionada Guarén tras perder el duelo en una reñida competencia con Jhonatan Mujica.

Uno de los afectados por esta situación fue Solabarrieta, puesto que ambos mantenían una relación dentro del encierro.

“Estoy tremendamente orgulloso, dio la mejor prueba que hemos visto en ‘Tierra Brava’. Nadie lo espera, ni daba un peso por ella... siempre creí y sabía que lo podía lograr”, aseguró el exfutbolista.

“Tenía la ilusión de que ella había agarrado primero la antorcha, pero nada. Estoy demasiado orgulloso, de verdad que yo no tengo nada que ver, entrenamos un día y le di dos o tres tips, pero no me puedo adjudicar nada. Ella tiene una gran luz y fuerza interna”.

“Ella ha sido mi pilar fundamental acá, la voy a extrañar mucho y la quiero mucho y sé que nos vamos a ver afuera”, manifestó entre lágrimas.

Todos despidieron a Guarén así, entre lágrimas y sollozos, reconociendo la fuerza y empuje que tuvo para lograr casi un empate técnico contra Jhonatan.