Mariana di Girolamo y su vuelta a las teleseries: “Me reencuentro con las técnicas”

Las actriz Mariana di Girolamo se encontraba en Madrid dedicada a proyectos cinematográficos hasta que aceptó una oferta en Amazon, con lo cual regersó a Chile a fines de 2023.

Sin embargo, la recordada intérprete de María Elsa en “Perdonen nuestros pecados” fue convocada a participar de la nueva teleserie vespertina de Mega, “Al sur del corazón”, por lo cual postergó su viaje de vuelta a España.

La última producción dramática que realizó fue “Río Oscuro”, el 2019, y ahora se podrá ver por las pantallas del canal de Vicuña Mackenna en el rol de Gracia, una de las integrantes de la familia Bravo. En entrevista con la Revista Ya, recogida por Página 7, Mariana reflexionó sobre su vuelta a su tierra natal y su nueva incursión en el género melodramático.

La artista señala que muy poca gente se percató de su regreso al país. “Me di cuenta de que tenía que comenzar a comunicar que había vuelto, que estoy aquí y que estoy disponible porque quiero trabajar”, asegura.

“Le fui agarrando el ritmo”

“Estoy buscando estabilidad. Estabilidad en el amplio sentido de la palabra, emocional, económica… Lo que quiero es una base. Un lugar desde el cual partir y al cual volver. Pero no podría decir que me quedo en Chile”, admite.

Acerca de retomar el trabajo en teleseries, Di Girolamo reconoce que el training es muy distinto al trabajo en cine.

“En el cuerpo se resiente. Y eso que los sábados casi no grabamos, pero es de lunes a viernes. Y trabajar las horas diarias, almorzar, volver a estudiar y retomar el día siguiente… es heavy”, indica.

“Me costaba aprenderme los textos, que antes no me tomaba tanto. Pero ya le fui agarrando el ritmo de nuevo. Y me reencuentro con las técnicas que tuve en ese momento”, explica sobre su adaptación.

En este sentido, Mariana retoma el formato de teleserie vespertina, en el cual comenzó con “Pituca sin lucas” y “Pobre Gallo”.

“Es algo más familiar (...) No sé si he tenido que volver a aprender, pero sí recordar y ahí el director me ha tenido que guiar”, cuenta sobre su regreso.