“Me rompió el corazón”: Guarén se sinceró tras ver llorar a sus compañeros debido a su eliminación en “Tierra Brava”

La Guarén, de nombre Valentina Torres, fue la última eliminada del reality de Canal 13, “Tierra Brava”. Su duelo de eliminación fue electrizante, y quedó eliminada por una fracción de segundo. Ella alzó la antorcha junto a Jhonatan Mujica al mismo tiempo, sólo que Torres llegó milésimas de segundos después.

Su salida del reality estuvo marcada por la emoción de sus compañeros, a quienes le dolió la partida de la querida compañera. En conversación con Publimetro, Valentina habló sobre las lágrimas que brotaron una vez que se confirmó su salida del encierro.

“Me sentí súper querida”

“Verlos llorando me rompió el corazón”, partió comentando. Yo trataba de hacerme la fuerte, pero ya no podía, sí ya estaba en llanto así como si se hubiera muerto alguien”, agregó. Ella apuntó que a quién más le impresionó ver llorar fue a Luis Mateucci.

“No puedo creer que realmente me gané el cariño de todas estas personas. Me sentí súper querida, como que fui alguien importante en la casa. Alguien que les dio cariño, también alegrías porque siempre estaba haciendo estupideces, comportándome como una cabra chica”, señaló la joven.

Finalmente, Valentina concluyó que “en la vida o se gana o se pierde. Y más que haber perdido una competencia, siento que me gané el cariño de los que estaban ahí adentro y para mí eso fue ya ganar mucho. Dentro de todas las eliminaciones, creo que no había visto tanta gente triste y llorando”.