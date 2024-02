Pokémon GO Tour: Sinnoh llega a todo el mundo este 24 y 25 de febrero

Una semana después del Pokémon GO Tour: Sinnoh Los Ángeles, se llevará a cabo el Pokémon GO Tour Global entre el sábado 24 de febrero y el domingo 25 de febrero, de 10:00 am a 18:00 pm, hora local. Con ello, todos los Entrenadores alrededor del mundo, podrán vivir la experiencia desde donde quiera que estén y formar parte de esta increíble aventura.

Durante el evento los Entrenadores de todo el mundo podrán explorar la región Sinnoh con sus amigos, capturando Pokémon, participando totalmente gratis. Así, podrán disfrutar de la investigación especial exclusiva del Team GO Rocket, en la cual podrán elegir uno de los primeros Pokémon compañeros de la región de Sinnoh para explorar las diferentes rutas ramificadas. ¡Incluido Spiritomb!

Una web especializada hizo un análisis mundial y estos fueron los resultados. Foto: Pokémon Go

En el Tour Global de Pokémon GO: Sinnoh los Pokémon Dialga Forma Origen y Palkia Forma Origen, hacen su debut legendario en el juego durante las anomalías espaciotemporales, teniendo la oportunidad de capturar incluso su versión variocolor.

Los jugadores de Latinoamérica tendrán la emocionante oportunidad de participar en eventos presenciales que se llevarán a cabo en las principales ciudades de la región. Estos eventos ofrecerán experiencias únicas al instalar carpas temáticas, pokeparadas físicas y otros elementos interactivos en diversos parques. Con ello, los entrenadores se sumergirán en un universo de diversión y entretenimiento.

Efectos de aventura

En esta edición 2024, se estrenan los nuevos Efectos Aventura: Distorsión, el cual detiene temporalmente el temporizador de ciertos objetos y Corte Vacío, que aumenta temporalmente la distancia a la que puede encontrarse con Pokémon en estado salvaje.

Cada uno de ellos les permitirá derrotar a Dialga Forma Origen y Palkia Forma Origen respectivamente al usar polvos estelares y caramelos.

Foto: Pokémon Go

Camino a Sinnoh

Por si fuera poco, desde el lunes 19 de febrero a las 10:00hrs hasta el viernes 23 de febrero a las 22:00 hrs (hora local), los Entrenadores se podrán embarcar en la aventura del Tour de Pokémon GO a través del evento “Camino a Sinnoh” donde podrán disfrutar de una investigación temporal inspirada en el evento, así como nuevos artículos al adquirir sus boletos, tanto al evento de incursión como al evento de eclosión. También, con su compra podrán aprovechar al máximo la celebración y recibir bonus adicionales y recompensas para disfrutar durante todo el fin de semana del evento del Tour de Pokémon GO: Sinnoh.

Durante este evento, los jugadores tendrán oportunidad de tener encuentros con Pachirisu, Chatot y Carnive, bonus con temática de eclosionar Huevos y acceso a la Investigación temporal con encuentros con Heatran, Cresselina, Giratina Forma Origen y Darkrai.

Las entradas para el Camino a Sinnoh tendrán un costo de $5.00 USD (o el precio equivalente a pesos mexicanos) y se encuentran disponibles desde el lunes 19 de febrero a través de la tienda del juego.

Anomalías espaciotemporales

Durante estos fenómenos misteriosos que conectan nuestro mundo con un pasado lejano, los Pokémon descubiertos por primera vez en la región de Hisui que aparecen en el juego de Pokémon Legends: Arceus en Nintendo Switch aparecerán en hábitats e incursiones que sólo ocurrirán durante las horas de hábitat Arboleda Ancestral y Laguna Geotérmica.

Incursiones especiales

Durante las horas temáticas de Paseo Bullicioso y Mina Tóxica, Pokémon originarios de la región de Sinnoh, se presentarán en incursiones. Así, durante las incursiones de cinco estrellas, Dialga y Palkia aparecerán en Paseo Bullicioso y Mina Tóxica; mientras que, en Arboleda Ancestral y Laguna Geotérmica, ambos Pokémon aparecerán en su Forma Origen y, si los entrenadores tienen suerte, podrán encontrarlos en su forma variocolor.

¡Pokémon especiales harán su aparición en estado salvaje durante este emocionante evento! En hábitats exclusivos, se presentarán Pokémon únicos. Además, por primera vez en Pokémon GO, existe la posibilidad de encontrar a Stunky variocolor en estado salvaje. Pero eso no es todo, cuando se produzca una anomalía espaciotemporal, algunos Pokémon recién descubiertos en la región de Hisui aparecerán por primera vez. Cada día, se generará una anomalía espaciotemporal durante horas específicas en cada hábitat.

Bonus y sorpresas

Durante el evento, todos los Entrenadores disfrutarán de exclusivos bonus y recompensas entre las 10:00 y las 18:00. Esto incluye la mitad de la distancia necesaria para eclosionar Huevos en incubadoras, hasta seis intercambios especiales diarios, la reducción a la mitad del coste de Polvos Estelares por intercambio, y la eliminación del límite de incursiones remotas desde el viernes 23 de febrero a las 00:00 hasta el domingo 25 de febrero de 2024 a las 23:59, hora local.

Para conocer más detalles sobre el Pokémon GO Tour Global, Días de la Comunidad, eventos especiales y nuevas adiciones al juego, manténganse atentos al blog y a las redes sociales oficiales de Pokémon GO. Además, se les recuerda a los Entrenadores que presten siempre atención a su entorno y acaten las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO.