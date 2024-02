“Prefiero ser hombre y no una p*** come viejo genocida”: animadora argentina que criticó a Máximo ahora las empluma contra Cecilia Bolocco

Ya hace un par de días, en el programa “Intrusos (América TV)”, la animadora Florencia de la V hizo bolsa a Máximo Bolocco y su participación en el programa de Chilevisión, ‘Top Chef Vip’.

“Este chico nunca en su vida entró a una cocina. No sabe lo que es, que diga la verdad”, aseguró la animadora del programa porque “fue criado, lo más probable, con 5 o 6 empleadas”, asumió.

De hecho, ni creyó en la receta que realizaba su mamá: “¡Qué va a hacer Cecilia Bolocco! ¡Por favor! ¡Nunca vio una olla en su vida!”, arremetió.

Ahora le tocó a Cecilia Bolocco

Cecilia Gutiérrez, editora de Entretenimiento de Publimetro, publicó la respuesta que le dio Florencia de la V a una seguidora que defendió a la exMiss Universo.

“Mejor que no hable de la madre, una cazafortunas”, le escribió la transandina, agregando que “prefiero ser hombre y no una puta come viejo genocida”.

Por último, y al parecer respondiendo a un comentario que le hicieron, señaló: “Ustedes y su doble moral. Tu comentario no me ofende, orgullosa mamá travesti”.