“Tengo que hablar con él”: Gabrieli protagonizó escena de celos y confesó que siente temor por el reingreso de Pamela Día a “Tierra Brava”

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Gabrieli Moreira protagonizó una escena de celos recordando antiguos conflictos con Fabio Agostini y de pasada, reveló que siente temor de un posible reingreso de Pamela Díaz.

En una conversación con Junior Playboy, el chico reality le preguntó que pasaría si es que nuevamente ingresara “La Fiera” puesto que el español siempre mostró interéres por ella.

“¿Cómo le diría (Fabio) que le gusta sabiendo que estás tú?”, comentó Junior, frente a lo que la brasileña se mostró preocupada y consultó: “¿Cuándo ella estaba aquí, ella y Fabio aún se daban piquitos? ¿Estaban juntos?”.

Ante la afirmación de Junior, agregó que a ella no le gustaría que eso sucediera, y destacó “tengo que hablar con él, no con ella, ella no tiene nada que ver… ella no sabía de mí, ni nada”.

La conversación con Fabio

Posteriormente, Gabrieli no se quedó con la duda y le preguntó a Fabio sobre su relación con Pamela en el encierro de Canal 13, a lo que el modelo le aseguró que “yo estaba aquí pasándomelo bien, nada más”.

“No hay sentimientos, no hay nada, simplemente la pasábamos bien y estábamos conociéndonos”, sostuvo, haciendo alusión que era un juego.

Finalmente, la brasileña tuvo una discusión con Fabio a raíz de los celos y recordó que durante el Año Nuevo en Río de Janeiro, el modelo tuvo ojos para mirar a otras mujeres. Frente a esta escena, Agostini le manifestó “me siento agobiado, necesito un respiro”.