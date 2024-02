“Todas hemos sido Eskarcita”: Scarlette Gálvez termina con su pololo el mismo día que reveló que estaba en una relación

Eskarcita, la exparticipante de ‘Gran Hermano’, estaba tan emocionada durante la mañana y todo se vino abajo durante la noche. Y es que Scarlette Gálvez confirmaba que estaba en una relación amorosa, la que duró menos de 24 horas.

Un mensaje encendió las alarmas: “Ay me dijeron que me parezco a la Eskarcita y que insulto más feo”. Este escrito fue enviado por una seguidora a la exchica reality, para avisarle que algo estaba pasando.

Ella comenzó a indagar y claro, se dio cuenta que la mujer se seguía con su pareja en Instagram.

A través de sus stories, Gálvez contó que enfrentó a su pololo y le preguntó quién era la mujer. “Empezamos mal porque se hizo como el desentendido como ‘ay de dónde sacaste eso’. Y era la ex”, contó.

Luego reveló que habló con la mujer a quien enfrentó por lo feo del mensaje que escribió, pero tampoco enfrentó responsabilidad.

Finalmente, confirmó que terminó la relación: “Lo pateé, lo bloquée y le dio lo mismo, le dije que no me hablara más y no me habló más”.