Confesiones hot en ‘Tierra Brava’: Junior tuvo sexo en una Iglesia y Fabio perdió la virginidad en un baño

En ‘Tierra Brava’ este martes se pudo ver un juego de prejuicios, donde cada participante debe adivinar quién dijo cada frase comprometedora que se les presentaría. La primera fue “¿Qué integrante del equipo rojo ha sido infiel en incontables ocasiones?”.

Ante esta consulta, Luis Mateucci levantó la foto de Miguelito, argumentando: “Lo conozco afuera y para mí no es nada fiel”. Sin embargo, era Fabio Agostini.

“Años atrás fui infiel, cuando más chico. Pero en ese aspecto he madurado”, reconoció el español.

Junior Playboy, por su parte, confesó que una vez hizo el amor dentro de una iglesia. “Era un niño, era tarde, un domingo. Escogimos un lugar donde no nos molestara nadie”, explicó el chico reality. En tanto, Fabio reveló que su primera vez fue en un baño de discapacitados. “Estaba aburrido en la playa, había dos niñas bonitas. Me dijeron que las acompañara, una me metió adentro, la otra cerró la puerta, y listo. Fue divertido, nos vimos 3 o 4 veces más”, confesó.

Arturo Longton contó que le mandó mensajes a su suegro para convencerlo que era un buen partido. “Le mandé un mensaje de texto a mi ex suegro diciéndole que no me dio la oportunidad de conocerme. Se arregló el tema”, confesó Longton, confirmando que ese suegro era el padre de su ex esposa.

Por su lado, Gabrieli le dijo a sus compañeros que una vez tuvo una cita con alguien que venía saliendo de prisión. “Fue la última vez que usé Tinder en mi vida. No pasó nada, me cag… de miedo”, admitió la brasileña.

Finalmente, Botota confesó que una vez fingió ser heterosexual con una mujer. “Estaba en un grupo de puros héteros, todos estaban pololeando, esta chica era bonita y yo estaba en el limbo. Tiempo después me la topé en una disco, yo estaba de travesti, y ella es lesbiana ahora”, contó el transformista.