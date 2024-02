Constanza Mackenna confidenció “casting” en casa de Herval Abreu: “Totalmente perturbador”

La actriz Constanza Mackenna confidenció una incómoda situación vivida en casa de Herval Abreu, director de televisión que ha sido objeto de acusaciones de abuso sexual al interior del mundo del espectáculo.

La situación ocurrió durante una inusual audición para la teleserie “Soltera otra vez”, de Canal 13, que curiosamente se llevó a cabo en la casa del también productor de televisión.

“Fui a su casa y fue súper incómodo. Me terminé yendo porque siempre he sido pudorosa y para dentro, siempre fui así, de chica y cuando las cosas no me hacen sentir cómoda, no puedo no más, me cuesta sobreponerme a eso”, inició su relato de la experiencia en el podcast “Me importas tú”.

“Me empecé a sentir incómoda”

La intérprete explicó que “fui a su casa pensando que así era como se hacían las cosas. Esto fue antes de ‘Papá a la Deriva’”.

Luego, Constanza comentó que, en la residencia de Abreu, “me pasó unos guiones, los empezamos a leer. Había tres escenas y una era como ‘te amo, dámelo todo’, muy elevada de tono y ahí me empecé a sentir incómoda, con mucha vergüenza, pudor”.

“No entendía por qué estábamos haciendo un casting que nadie está grabando, por qué al director le tengo que hablar al oído y no a un actor y que él mire de afuera. Es difícil cuando no sabes cómo funcionan las cosas y solo tienes sensaciones”, sinceró la actriz de “Generación 98″.

A continuación, Mackenna señaló qué le dijo a Herval Abreu que se quería ir a su casa porque no se sentía cómoda. La responsable del papel de “Maca” en la nocturna de Mega recordó que, en ese momento, el director “me dijo ‘no vayas a creer que yo…’. ‘Yo no estoy creyendo nada, solo quiero no quiero seguir haciendo esto y quiero irme a mi casa’”.

“Solo le dije una escena al oído y eso ya me parecía totalmente perturbador. Me fue a dejar al auto y me decía ‘no creas que estoy haciendo cosas…’, como un parche antes de la herida. Ahí chao, nunca más”, sentenció,

Finalmente, rememoró su reacción al momento en que se destaparon las denuncias en contra de Abreu. “Dije ‘no me cabe duda de que es cierto’. Si yo hubiese querido exponerme más, probablemente también hubiera vivido eso”, admitió.