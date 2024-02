Guarén reveló conciliadora conversación que tuvo con Chama antes de ser eliminada de “Tierra Brava”

La última eliminada del reality de Canal 13, “Tierra Brava”, Valentina Torres (Guarén) no se caracterizó por ser una de las participantes más polémicas dentro de la casa. Sus conflictos no fueron muchos, pero estos casi siempre surgían con Alexandra Méndez (Chama).

Sin embargo, durante su última semana dentro del encierro, su relación mejoró considerablemente y hasta se escuchaba cómo Chama le hacía barra a Guarén en la prueba de eliminación que la dejó fuera de la casa por un fallo fotográfico.

En conversación con Publimetro, la Guarén se sinceró sobre su relación con la venezolana. “A mí me impresionó que en mi última semana en Tierra Brava, empezamos a tener una buena relación, comparado como lo tuvimos todo el reality. Hasta hablábamos, nos reíamos juntas”, señaló.

En buenos términos con Chama

Torres aseguró que sus personalidades no son compatibles, “era una persona que a mí me sacaba de mis cabales porque no estaba de acuerdo con sus faltas de respeto. A veces era muy agresiva a la hora de hablar o de reaccionar. Entonces, a mí eso no me gustaba”, señaló.

Sin embargo, ellas quedaron bien cuando salió de “Tierra Brava”, y reveló una conversación que tuvo con Chama antes de competir. “Me pidió perdón por haberme dicho débil alguna vez. Realmente te encuentro una mujer fuerte, y encuentro heavy que te estén eliminando con dos hombres fuertes súper injusto”, relató Guarén.

“Me dijo que me admiraba y que no quería que yo me fuera de la casa. Así que me quedo con una buena sensación de Alexandra Méndez de mi última semana de reality. Independiente de no estar de acuerdo con muchas cosas de lo que haya hecho adentro o de su personalidad como puede ser viceversa”, cerró Valentina Torres.