“Lo joden por lo mismo”: Shirley Arica sacó las garras por Arturo Longton y lo defendió de Botota Fox

Una nueva pelea se vivirá después de la fiesta en celebración del triunfo del equipo verde de “Tierra Brava”, de acuerdo a lo adelantado en el avance del capítulo de esta noche. Este conflicto se desatará entre Botota Fox y Shirley Arica, quien se peleó para defender a Arturo Longton.

Todo comenzó después de que Luis Mateucci bromeó que Longton iba a ganar la prueba de salvación, y la Leyenda le dijera a la Botota, “eris bien feo, hueón”, en tono de broma. “Vos te crees rico, pero eres..”, le respondió Botota. Arturo señaló que era más atractivo cuando tenía 20 años.

En ese momento, Shirley Arica salió en su defensa. “Sí, es muy rico, me encanta”. Ella añadió que la gente se burla de él por la lesión que tiene, y que si no estuviese con esa aflicción, la historia sería otra. “Todos hablan porque tienen boca, y hablan por detrás. No adelante”, señaló.

“Lo estoy defendiendo”

Botota aclaró que él lo molesta porque está cojo, y la peruana le contestó “una broma es una broma y siempre es la misma. Lo joden por lo mismo”. La transformista le dijo que no se enojara, y Arica comenzó a recordar cómo la trataban a ella de “dormilona”.

“Lo estoy defendiendo”, señaló Arica, “si quieren seguir hablando, pueden hablar hasta mañana, no me interesa la verdad”, continuó. Botota se molestó y le preguntó: “¿Tú crees que a nosotros nos importa la relación de ustedes?”.

Shirley le replicó que si ese era el caso, porque seguían hablando de ellos. Botota le lanzó que estaba muy aburrida, se paró y terminó retirándose.