Lorena Capetillo se despide con reflexión de su personaje en ‘Generación 98′: “Muchas personas me escribieron para hablarme de que ellas eran Alicia”

Este martes en ‘Generación 98′ al fin se pudo ver la muerte del persona interpretado por Lorena Capetillo, Alicia, quien era la amante de Juanjo (Nicolás Poblete). Y la actriz ocupó su cuenta de Instagram para despedirse de su personaje y agradecer a la audiencia.

“Así fue la última jornada de Alicia. La mente humana no deja de sorprenderme, sus lugares pantanosos tampoco…Cuando un ser humano habita la oscuridad de las obsesiones a partir de traumas no resueltos, parece ser una pesadilla, un veneno que recorre el cuerpo, que hace creer que no se puede despertar…”, es el inicio del mensaje.

Además de dar gracias a sus compañeros y al equipo, Capetillo reflexionó sobre la realidad de ‘Alicia’. “Amé a esta mujer atrapada. Muchas veces pensé…quizás, solo si quizás hubiese sido tratada con un poquito más de dignidad , quizás, todo hubiese sido diferente…En una parte del camino me angustio pensar que alguien crea que no hay salida para resolver algo en la vida …porque quiero creer que la hay”.

“Hay salida…si necesitas ayuda no dudes en pedirla. Hay espacios que ofrecen servicios gratuitos de salud mental en internet…En cuanto a la infidelidad, el porcentaje en Chile es alto. Fueron muchas personas que se le acercaron o me escribieron para hablarme de que ellas eran Alicia, o tenían a alguien así en la familia…No es que no deba existir el matrimonio. La reflexión en torno a esto es honda, y da para que nos sentemos a hablar mucho rato…Cada vez más me convenzo de lo suaves que tenemos que ser los seres humanos entre nosotros…en la intimidad tratarnos con suavidad el alma…sobre todo en los momentos más difíciles…Gracias a uds por ver esta teleserie cada noche, espero que la sigan disfrutando hasta el final”, sentenció.