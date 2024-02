“Me has dicho perr…, me has dicho mentirosa”: Chama se enfrentó con todo a Gabrieli y a Fabio tras fuerte acusación en “Tierra Brava”

Alexandra Méndez protagonizó un tenso momento en el nuevo capítulo de “Tierra Brava”, y es que la Chama no dejó pasar los comentarios de Gabrieli Moreira y de Fabio Agostini, su examigo.

Todo comenzó cuando los participantes se encontraban desayunando, en ese momento fue cuando la venezolana llegó a la cocina y le dijo algo en el oído a Luis Mateucci y a Junior Playboy.

Mientras el español y su expareja estaban a pocos metros de distancia en la mesa, quienes creyeron que la influencer estaba hablando mal de ellos.

“Empieza el día hablando m… desde temprano, es increíble esta chica. Estaba hablando de mí”, comentó la brasileña. Junior se lo negó a ella y a Fabio, pero no le creyeron.

Pero no quedó puesto, puesto que a los pocos segundos se enfrascaron en una fuerte pelea: “Te pones a hablar de mi relación. ¡Nadie te quiere aquí!”, le dijo Fabio. A lo que Chama respondió: “Piensas que fui a hablar a la cocina de ti. ¡No seas ridículo! No tiene nada que ver contigo. Creen que uno empieza el día hablando de ellos”.

“Te pusiste a hablar de la relación mía con ella en Máncora. Eres una agresiva, te pusiste a llorar fuerte para que la gente te escuche. Eres una mala persona, te recuerdo cuando insultaste a Miguelito”, la acusó Fabio.

Acto seguido, Chama encaró a Gabrieli por los insultos que le ha dicho durante su estadía en el reality de Canal 13: “Yo sólo fui a la cocina a preguntar por los huevos, y tú saliste a insultarme. Me has dicho perr…, me has dicho mentirosa, me has dicho de todo”, le dijo a la brasileña.

Solamente Junior defendió a Chama

Terminada la pelea, Junior le volvió a asegurar a Fabio que no hubo pelambre, pero el modelo español no confió en su palabra: “Me tiene harto. Quiere engañar a la gente haciéndose la niña buena, pero ya todo el mundo sabe qué persona es. Quiere cambiar su manera de ser, pero no va a engañar a nadie”.

Paralelamente, Chama siguió aclarándoles a sus compañeros que en ningún momento habló de la pareja, sino que les preguntó sobre los huevos que escondieron, por lo que decidió recriminar al argentino tras no defenderla en la pelea.

“Yo dije lo mismo que Junior, pero a diferencia de ustedes, no lo grité. Ellos buscaron una pelea donde no la había, toda la casa se dio cuenta de que no eras vos”, le respondió Luis.

“Le dije a Gabrieli que ahora en vez de ‘Chuchuca’, será ‘Chuchucky’”, bromeó Chama sobre el apodo de su compañera, el cual había elegido con Botota Fox.