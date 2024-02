Todo cambió, todos cambiaron: Conoce las cosas que no podrá hacer Pamela Díaz en su reingreso a “Tierra Brava”

Ya falta solamente unas horas para ver el reingreso de Pamela Díaz a “Tierra Brava”, sin embargo, todo cambió desde que abandonó la hacienda. Nuevas amistades, enemistades y relaciones se han dado en su ausencia, por lo que no podrá jugar su mismo papel y jugar a dos bandos.

Cabe recordar que “La Fiera” es conocida por tener una lengua sin filtro, pero al mismo tiempo ser uno de los rostros más carismáticos. Aunque varias de sus amigas ya abandonaron el programa de Canal 13 y algunos, ya no la tienen tan presente.

El primero es que no podrá seducir a Jhonatan Mujica sin consecuencias , por lo que deberá medirse con su relación que tiene con el modelo, puesto que lo hemos visto evaluando una posible relación con Botota Fox, amiga de la rostro de la farándula.

En segundo lugar, Pamela no podrá pelear con Chama sin que alguien la defienda, esto debido a que la venezolana ha hecho amistad con varios de la casa y ya no se encuentra “tan sola”, como dijo en alguno momento Díaz.

Asimismo, “La Fiera” ya no podrá descuerar a Fran Undurraga, puesto que la exchica reality ya no se encuentra en el encierro y no es tema para ninguno de sus compañeros.