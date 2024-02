“Yo estaba pololeando...”: Pancha Merino reveló qué famoso cantante internacional la invitó a una fiesta en un hotel

La actriz Francisca Merino entregó una impactante revelación en el último capítulo del programa de “Tal Cual”, que involucra a un importante cantante internacional que se presentó en el Festival de Viña del Mar.

La panelista junto a Raquel Argandoña recibieron a Sergio Maraboli, en donde hablaron sobre el evento viñamarino que comienza este domingo.

Ellos recordaron los momentos más complejos que se han vivido en el Festival, y uno de ellos fue el incidente con Enrique Iglesias cuando tiró su gaviota al público, y provocó lesiones en mujeres del público.

La invitación de Enrique

Pancha Merino recordó una aproximación que tuvo con el cantante. “Hice una sesión de fotos de una revista con él hace muchos años, y se me acercó el manager para invitarme a una fiesta en un hotel”, reveló.

Raquel Argandoña le dijo que ella le comentó que no era una de esas, y Merino le respondió: “¡Obvio le dije que no, cariño”. Pancha aseguró que si lo veían con él en el hotel van a decir que tuvo un romance con Enrique, así que le dijo que no podía.

“Además, obviamente yo estaba pololeando, y yo siempre he estado pololeando. Yo siempre soy fiel, porque me gusta ser fiel”, contó Merino quien agregó que no le parecía atractivo. Sin embargo, señaló que aunque le hubiese gustado ser como Luis Miguel, no aceptaría.