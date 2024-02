Constanza Mackenna y la maternidad de sus dos hijos: “Genera una comparación constante”

Madre de dos pequeños, Constanza Mackenna asegura que es feliz educando y trabajando a la vez. Sin embargo, reconoce que pueden haber diferencias respecto al trato que les ha dado, por las diferentes circunstancias laborales y de vida en la época de nacimiento de cada uno.

La actriz es madre de Rebeca, nacida en 2019, y Teo, en 2022, ambos hijos de su relación con el ingeniero Pedro Costabal.

“Con la Rebeca me pasó que grabé toda ‘Isla Paraíso’ embarazada y terminé de grabar en mi prenatal. Luego, entre el post natal y la pandemia, estuve dedicada a eso”, señaló en el podcast “Me importas tú”.

“Hicimos ‘Historias de Cuarentena’, hicimos algunas cosas, pero yo estaba en la casa, criándola a ella, me fui a vivir a la playa con ella, entonces, estuve muy encima”, admite Constanza.

Constanza Mackenna

Sobre su hijo Teo, la intérprete aclaró que quedó embarazada una vez que terminaron las grabaciones de “Amar Profundo”.

“Estuve afuera mucho rato, todo el embarazo sin actuar, y cuando él tenía cuatro meses volví a ‘Generación 98′. Venía de harto rato afuera, con una guagua chica, cansada, con noches de largo y sin el músculo de la memoria, para aprenderme los textos, desconectada”, relata.

En este sentido, confesó que ese período “fue cansador y difícil desconectarme, porque cuando una es mamá y está dando leche, sus neuronas funcionan en pro de eso; es difícil hilar ideas o palabras. Me sentía todo el tiempo corriendo hacia el tren, sin poder subirme”.

Conciliar trabajo y maternidad

Consultada acerca de si sintió culpa por volver a trabajar cuando Teo tenía cuatro meses, dejando menos tiempo para estar con él, la actriz de “Generación 98″ explicó que “en general, nunca fui muy culposa, cuando fui mamá por primera vez tampoco, porque estuve muy presente”.

“Pero con Teo sí me vino una comparación, porque lo comparas con el primer embarazo y con cómo criaste a tu primera guagua. Las comparaciones me hacían sentir no mal, porque no me echo a morir, pero creo que les pasa a las mamás con el segundo hijo”, aclaró.

En la misma línea, Mackenna postuló que “el hijo mayor es el que recibe todo de uno y el segundo, un poco menos y así para atrás. Eso te genera una comparación constante y la culpa”.

No obstante, la intérprete de “Maca” en la nocturna de Mega asegura que “yo soy la más feliz afuera de mi casa, trabajando. No soy el tipo de mamá que le gusta estar en la casa, solo dedicada a la familia y los niños”.