Daniela Aránguiz confesó que en un principio ingresó a ‘Tierra Brava’ para vengarse de Luis Mateucci con Jhonatan Mujica

Durante el capítulo de este miércoles en ‘Tierra Brava’, ya cayendo la noche en la casa hacienda, se abrieron las puertas y entró Daniela Aránguiz. Nadie se lo esperaba, así que nadie fue a recibirla, pero se encontró con Arturo y Shirley, quienes se sorprendieron de verla.

Finalmente salió Luis y se dieron un fuerte abrazo. “Me dijeron que estabas lesionado y me dio penita”, le expresó ella. “¡Pero de la lengua no!”, contestó Botota, riendo.

Daniela les repartió regalos a varios de los presentes, incluyendo un equeco de la suerte para Luis. “Te lo regalo porque quiero que seas el ganador del reality. Porque cuando estabas con la Pamela le dijiste que si ganabas el reality te casabas”, le dijo a su novio.

Pese al cálido recibimiento, Daniela de inmediato le reprochó a Luis cosas que vio afuera. “Vi una conversación tuya con la Chama donde decías que no estabas seguro de si querías dar explicaciones”, le reclamó Daniela.

“Seguramente no era yo, estaba poseído. Pero ahora cuando entraste me diste lo que necesitaba, estaba a punto de tirar la toalla. Yo me había hecho la idea de que no volvías más”, le confesó el argentino.

Además, Aránguiz se enteró de las novedades que ocurrieron mientras no estuvo, como la declaración de amor de Botota a Jhonatan. “¡No! ¡Siempre lo supe!”, exclamó Daniela cuando se lo dijeron.

Una cena de espías

Karla Constant llegó a anunciar una cena para Daniela Aránguiz y dos invitados a su elección. La novedad es que lo que conversen en la cena no será privado, sino que se transmitirá, sin saberlo ellos, en un monitor para que lo vean los demás.

Daniela escogió a Luis y Chama, mientras el resto de los participantes, guiados por Botota, se reunieron en el segundo piso a ver por el monitor lo que hablaban en la cena. “Los quiero mucho a todos, esta es primera vez que involucro sentimientos en mi trabajo”, confidenció Daniela, y agregó que lo que más extrañó de estar fuera fue Luis.

“Con Luis recuperé mi seguridad como mujer, siento que volví a ser la adolescente de ‘Mekano’. Creo que cuando son infieles contigo tantos años pierdes la seguridad y te sientes hasta fea. Con Luis me siento hasta más flaca, es mi colágeno”, reveló Aránguiz.

Chama dijo sobre Daniela que se hicieron amigas porque “se mostró como una mujer muy madura y buena, y Luis la quería mucho, ir contra eso era absurdo”. En tanto, Daniela sostuvo que se siente identificada con Chama. “Toda mi vida me hice conocida por ser pensamiento hablado, muy directa, y me tenían mucha mala, me sentía atacada. Cuando veo una persona sola siempre quiero ir a acompañarla. Ella tiene que llegar a la final, es la mujer más fuerte y nos representa como mujer”, indicó.

Sin embargo, Daniela comentó también una escena que vio afuera y que le provocó celos. “Estaban debajo de una almohada y hablaban de calentar la sopa, que la sopa estaba servida. Por eso yo venía a vengarme, quería estar con otra persona adentro, Jhonatan. Yo hubiera conquistado a quien hubiera querido”, reveló, para la sorpresa del modelo, que veía la escena.

“Aquí adentro no hay nadie con quien pueda estar la Dany, le conozco los gustos. Ninguno me habría puesto celoso. Si se hubiera metido con él no le habría creído, le habría salido para atrás el juego. Lo mismo Fabio, a Dany le gustan los hombres, él no es caballero”, sostuvo Luis, enfureciendo a Fabio.