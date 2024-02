Hernán Contreras y el desafío de su personaje en ‘Secretos de familia’: se enamorará de una mujer mayor y luego de su hija

En marzo se viene la nueva teleserie de Canal 13, ‘Secretos de Familia’, en donde el actor Hernán Contreras regresa a este formato, como un doctor enamorado de una mujer mayor que él. “Me gusta interpretar un personaje con ese rollo amoroso, porque se sale de lo típico”, asegura.

La historia se centrará en el clan “Cruchaga”, una familia aparentemente perfecta y liderada por el doctor “Octavio Cruchaga” (Francisco Reyes), quien es dueño de una clínica de fertilidad. La felicidad de ellos, sin embargo, se verá opacada por la extraña muerte de una nieta de “Octavio”, “Sara Valdés” (Florencia Berner), comenzando así la búsqueda por saber qué pasó con esa joven. En esa búsqueda se irán descubriendo el turbio y complejo pasado de esta familia, lo que marcará el devenir de la apuesta de ficción de los mismos creadores de la exitosa “Pacto de sangre”.

El personaje de Hernán

Dentro de las personas de confianza de “Octavio Cruchaga” está “Enzo Zúñiga”, interpretado por Hernán Contreras. “Enzo” viene de una familia de clase media de Santiago y gracias a una beca de la Fundación Los Arrayanes, logró estudiar medicina y luego hacer un postgrado en Londres. Rápidamente logró congeniar con “Octavio Cruchaga” y se hizo parte de su círculo cercano. Hoy es Jefe de la Unidad de Pediatría de la clínica de este poderoso hombre y mantiene una relación oculta con la hija mayor de él, “Raquel” (Mariana Loyola).

Si fuera por “Enzo”, no tendría problemas en hacer público este romance, pero es ella quien desea ocultarlo y el médico sabe la razón: le molesta su clase social menor. Cuando “Elena” (Daniela Ramírez) y hermana de “Sara” llegue a Chile, “Enzo” la conocerá y se sentirá atraído por ella, marcando una nueva etapa en su vida: querrá estar con ella… pero ¿qué pasará con “Raquel”? Se enfrentará al dilema de tener su corazón dividido entre la madre y su hija.

Sobre su nuevo rol en TV, y a la que retorna tras haber estado el año pasado como participante del estelar “Aquí se baila”, Hernán adelanta que “‘Enzo’ es un pediatra que trabaja hace muchos años en la clínica de los ‘Cruchaga’, es una de las personas de confianza de ‘Octavio Cruchaga’ y está muy agradecido de ‘Octavio’ porque él lo formó y le dio la posibilidad de trabajar, entonces tiene una sensación de mucha lealtad y respeto”, agregando que “‘Enzo’ es una persona más bien reservada, cuidadosa, profesional… una buena persona, derecha, que se preocupa de hacer las cosas bien”.

Consultado por cómo enfrentó este papel, Contreras responde que “es bonito trabajar personajes así, porque son personajes en donde las cosas van pasando de manera más interna, no se muestran tanto para afuera. No son personajes tan expresivos como me había tocado anteriormente, como, por ejemplo, ‘Alonso’ de ‘Pacto de sangre’, entonces es entretenido ir trabajando esto de ser más reservado, más quieto y ser más una persona de miradas y no tanto gesto. En definitiva, fue una bonita experiencia hacer un rol así”.

En torno a tener que hacer un papel enamorado de una mujer mayor que él, Hernán Contreras confiesa que “me gusta interpretar un personaje con ese rollo amoroso, porque se sale de lo típico, y nos muestra que el amor no tiene que ver con edades. Interpretarlo me permitió sumergirme en una historia donde lo que cuenta es cómo dos personas se complementan, se respetan y mantienen la relación con cuidado, porque no siempre es bien visto. Todo eso más allá de las barreras de la edad”, añadiendo que “tampoco es que el personaje de Mariana Loyola sea demasiado mayor que el mío, pero es entretenido poder representar una relación donde lo que importa va más allá de la edad. ¿Quién no querría una pareja que te enseñe un par de trucos nuevos sobre la vida y el amor?”.

Acerca de haber tenido que trabajar y formar dupla amorosa con Mariana Loyola, el intérprete declara que “fue bacán trabajar con Mariana, una grata experiencia, súper generosa, responsable, posee mucha energía y muchas ganas de que las escenas salgan bien y agradezco de que haya podido trabajar con ella que tiene harta experiencia. Es de esas personas de las que puedes aprender y te entrega un espacio para poder estar tranquilo y trabajar desde la confianza y la buena onda… fui un afortunado de trabajar con ella”.